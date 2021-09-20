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МЕЖДУНАРОДНАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В НУКУСЕ

17 сентября этого года в Нукусе состоялась международная археологическая конференция «Археология и туризм: определение потенциала и управление наследием».

Конференция организована Министерством туризма и спорта Республики Узбекистан, Национальной комиссией Республики Узбекистан по делам ЮНЕСКО, Международным институтом центральноазиатских исследований при поддержке Совета Министров Республики Каракалпакстан.

В работе международного форума приняли участие более пятидесяти известных специалистов, ученых и практиков из разных стран в области археологии, историко-культурного наследия.

На церемонии открытия выступили заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, министр туризма и спорта А.Абдухакимов, Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов, глава офиса ЮНЕСКО в Узбекистане А.Макаригакис, которые пожелали успехов в работе конференции.

Отмечалось, что одной из главных причин проведения конференции является изучение и широкая пропаганда чрезвычайно богатого и разнообразного историко-культурного наследия Узбекистана. Идет подготовка нескольких номинаций уникальных объектов истории и культуры в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, в том числе транснациональные серийные номинации «Великий Шелковый Путь: Зарафшан-Каракумский коридор» и «Наследие древнего Хорезма», объединившие ученых и исследователей Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, а также индивидуальная номинация от Республики Узбекистан «Три холма Миздакхана».

Выступления докладчиков охватили направления тесного международного научного сотрудничества, в них подчеркивалось огромное влияние историко-культурного наследия на дальнейшее развитие общественных и гуманитарных наук. Были высказаны конструктивные мнения и предложения по сохранению археологических памятников, объектов материального и нематериального наследия.

Далее конференция продолжила работу в секционном режиме.

— Сегодняшняя конференция — знаменательное событие в научной и культурной жизни всего региона Центральной Азии, — сказал А.Абдухакимов. — На ней был выдвинут вопрос обсуждения и принятия очень важного документа — Центральноазиатской декларации о принципах управления археологическим наследием. Это происходит впервые в истории региона и послужит объединению усилий стран Центральной Азии в данной области.

По итогам конференции её участники приняли вышеупомянутую Декларацию.

А.Жиемуратов,

ККИА.