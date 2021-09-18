"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Образование

СОВРЕМЕННЫЕ ЦЕНТРЫ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

Дошкольное образование нашей страны меняется в лучшую сторону с каждым годом. Ни для кого не секрет, что ранее системе дошкольного образования не уделялось столько внимания.

Но сейчас все начало меняться. Глава нашего государства постоянно подчеркивает, что будущее страны в руках молодежи, а чтобы вырастить умную, образованную молодежь нам нужно уделять внимание образованию и воспитанию, а воспитание должно начинаться с младенческих лет.

Современное общество предъявляет все более высокие требования к знаниям, умениям и навыкам дошкольников. Дети должны не только владеть определенной информацией, но и анализировать ее, выделять причинно-следственные связи. Это требует создания определенных условий для развития их познавательной и творческой деятельности. В связи с этим отводится всестороннему развитию детей дошкольного возраста. Каждый ребёнок по-своему индивидуален, по-своему талантлив, а чтобы развивать талант каждого из них нужно сначала определить, а потом уже развивать.

Это можно легко сделать, потому, что дети, играя, обучаются по шести развивающим центрам. Все развивающие центры по-своему уникальны, по-своему интересны. Например, в центре математики и конструирования дети начинают обучаться строительству по собственной идее, ребенок может сам самостоятельно строить, закреплять, получает представление о количестве и счете, об ориентировании во времени. В конструктивной деятельности у детей формируются обобщенные представления, умение целенаправленно обследовать предметы, контролировать свои действия.

Центр сюжетно-ролевых игр и драматизации дает детям возможность создать контакт с окружающим миром. Ребенок пытается разговаривать, внимательно слушать ответы, пользоваться мимикой и жестами, чтобы передать свои мысли и чувства. Этот центр дает ребенку общение со сверстниками, помогает находить решения при конфликтах, учит сопереживать, выражать эмоции, даже негативные, развивать фантазию и полезное времяпровождение.

В Центре развития речи и обучения грамоте обучение проводится в виде игры. Занятия по обучению грамоте или развитию речи способствуют развитию психических процессов, активной мыслительной деятельности, повышению работоспособности, нравственных и эстетических качеств личности ребёнка.

Центр науки и природы — ничто не обеспечивает такую доступность и наглядность информации, как естество испытательные опыты и эксперименты. Для детей это реальная возможность увидеть работу законов физики, понять суть природных явлений, узнать поближе об окружающем нас мире, получение новых знаний и навыков, огромное удовольствие за рамками традиционного обучения.

Центр искусства: существует мнение, что искусство – это для избранных, но на самом деле оно доступно всем. В данном центре искусство пробуждает в ребёнке высокие чувства, благородство, стремление к познанию, самосовершенствование, здесь у ребёнка начинает развиваться вкус и чувство эстетики, улучшается эмоциональный интеллект, развивается полезные навыки и успехи.

Центр музыки. Музыка даёт ребёнку ощущения счастья, а ещё музыка влияет на интенсивность обменных процессов, работу сердечно-сосудистой системы, повышение тонуса головного мозга. Поэтому в данном центре ребёнок считает себя счастливым, улучшается состояние ребёнка с больным позвоночником, развивается работа мозга, пальцев рук, полезна от заикания, снимается внутреннее напряжение, здесь воспитывается характер без риска травмы, развивается общение, развивается структурное мышление, развиваются эмоциональные чувства, выявляются новые черты характера.

Вот мы с вами рассмо­трели все центры развития современного дошкольника, отсюда вывод: не упускать время от самого рождения и развивать детей в дошкольных организациях соответственно требованиям Государственного образовательного стандарта и современного мира.

Т.Абдижамилова,

руководитель Кунградского районного отдела

дошкольного образования.