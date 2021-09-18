"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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«НАШ ТЕАТР»

Каракалпакский государственный кукольный театр вот уже в течение 32 лет вносит свой вклад в духовное воспитание подрастающего поколения.

Творческий коллектив театра с каждым годом пополняется новыми кадрами. За годы существования театра его актеры становились лауреатами международных и республиканских конкурсов, а также принимали и сейчас продолжают принимать активное участие в театральных фестивалях.

Недавно на прошедшей здесь научно-практической конференции, были обсуждены проблемы развития театра. В ней приняли участие театральные критики, преподаватели театрального вуза нашей республики, режиссеры и актеры театра, а также представители средства массовой информации.

Были заслушаны доклады старшего преподавателя Нукусского филиала Государственного института искусства и культуры Узбекистана Н.Примбетовой «Особенности создания спектакля в кукольном театре», актера театра Ш.Алламбергенова «Об открытии первого занавеса в театре» и другие.

В рамках конференции вниманию участников были представлены спектакли «Шарьяр», «О красавице, прославившей государство Шин», а также сценические представления и концертные программы.

В завершение конференции была показана театрализованная композиция «Наш театр».

Х.Халилаева