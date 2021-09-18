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Культура и искусство

ВИРТУОЗЫ БАХШИ СОСТЯЗАЛИСЬ В НУКУСЕ

13-14 сентября этого года в городе Нукусе прошел республиканский этап II Международного фестиваля искусства бахши.

В фестивале, целью которого является широкая популяризация одного из крупных жанров искусства, как бахши, сохранение, изучение и пропаганда фольклорных традиций, поощрение мастеров искусства бахши, возрождение и развитие творческих школ в Каракалпакстане, Кашкадарьинском, Самаркандском, Сурхандарьинском и Хорезмском областях на основе традиций «устоз-шогирд», участвовали около 80 представителей жанров бахши и жырау.

В течение двух дней они искусно исполняли терме, сказания и песни. Также составом жюри прослушаны состязания акынов.

15 сентября в нукусском Театре юного зрителя состоялась церемония награждения победителей. На церемонии выступили первый заместитель министра культуры Республики Узбекистан Б.Ахмедов и другие.

По итогам состязаний Гран-при фестиваля завоевал Бахром Рахимов из Кашкадарь­инской области, первые места присуждены сурхандарьинцу Бахшикулу Тогаеву, представителю Хорезма Ферузу Норматову, Жанибеку Пиязову и Гульбахар Ахымбетовой из Каракалпакстана.

Вторых мест удостоены Махматмурод Раджапов из Кашкадарьинской области, Адильбек Бахтыбаев из Республики Каракалпакстан и Талгат Урынбаев из Ташкентской облас­ти. Третьи места заняли Равшан Махматмуродов и Мухаммад Эшбоев из Сурхандарьи, Озод Темур из Джизакской области и наш земляк Куаныш Сейтимбетов.

Также были определены победители по 17 номинациям, в числе которых такие, как «Самый лучший бахши», «Самый образцовый коллектив», «Самая талантливая женщина-бахши», «Самый лучший исполнитель терме».

— Я студент Палацкого университета из Чехии. Со своими однокурсниками и преподавателями приехал в Каракалпакстан для знакомства с его историей, культурой, искусством, — говорит гость фестиваля Ян Брзобогатиж. — В ходе фестиваля мы увидели, насколько бережно относится народ к бесценному наследию предков, древним жанрам национального музыкального искусства.

Победителям вручены дипломы и денежные призы.

А.Жиемуратов,

ККИА.

Фото М.Хабибуллаева.