"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Мероприятия

ВСТРЕЧИ, СИМВОЛИЗИРУЮЩИЕ ПЕРЕМЕНЫ

Богатый жизненный опыт представителей старшего поколения всегда служили бесценным примером для молодежи, их напутствия и советы имеют просветительское значение. Это нашло свое проявление и на недавней встрече трех поколений в Муйнакском районе.

Надо сказать, мероприятие, в котором участвовали Герои Узбекистана, ветераны труда, активная молодежь, дала возможность ещё раз воочию лицезреть результаты преобразований и обновления, происходящих в Муйнакском районе по инициативе главы нашего государства. Гости восхищались стройными рядами возведенных зданий, посетили исторические достопримечательности, музей. В ходе бесед между ветеранами и молодыми людьми с гордостью было подчеркнуто, что всего лишь за три года на более чем полутора миллионах гектарах созданы лесные насаждения. Давшие всходы саксаулы, их зеленые ряды на безжизненном дне бывшего моря, вызвали у каждого чувства радости и уверенности в будущее родного края.

Основные события мероприятия прошли именно на высохшем дне Арала, где были установлены юрты, большая сцена. Прозвучали песни и мелодии узбекского, каракалпакского, казахского, русского, туркменского и других народов.

На праздничном фоне оживленно проходило общение между представителями разных поколений, в ходе которого пожилые ветераны благословляли молодежь на новые свершения во благо Родины, выражали пожелания полнокровно использовать возможности, предоставляемые им Президентом.

— Встреча поколений на высохшем дне Аральского моря оставила у нас неизгладимые впечатления, — говорит участница встречи Арайлым Кемалова. — Год тому назад мы сами активно участвовали в процессе сева саксаула. Сегодня я и мои сверстники с удовлетворением увидели результаты своего труда.

Встреча трех поколений в преображенном Муйнаке в самом деле стала встречей, символизирующей перемены.

Аналогичные мероприятия прошли также в Бозатауском и Караузякском районах.

Д.Абибуллаев,

ККИА.

Фото М.Хабибуллаева.