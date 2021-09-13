Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 17:05:19, 13.09.2021
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Культура и искусство

ПОСВЯЩЕНА ПРАЗДНИКУ

В преддверии великого и дорогого праздника — 30-летия независимости, в  Выставочном зале Каракалпакского отделения Академии художеств Узбекистана была организована выставка под девизом "Нам жить в Новом Узбекистане — свободной и процветающей стране!"

На ней были представлены работы известных и молодых художников Каракалпакстана, в которых нашли свое отражение достижения Узбекистана во всех сферах жизни за годы Независимости.

В картинах народных художников Каракалпакстана С.Байбосынова "Ручей", "Мысль", Ж. Лепесова "Арал-Мать-Ребенок", "Арал", заслуженного деятеля искусств Каракалпакстана Б.Айтмуратова "Кырккыз", "На свадьбе", заслуженного наставника молодежи Каракалпакстана А.Раджабова "Легенда и истина", "Натюрморт", молодых художников С.Бекбаулиева "Шесть девушек", А. Худайбергенова "Завещание", Т.Сулейманова "Река Угам", Р.Баймурзаева "Карантин" и других воспеты природа родного края, достопримечательности, озера, а также изменения, произошедшие в нашей стране в последние годы.

Х.Халилаева

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Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
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