"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Культура и искусство

ПОСВЯЩЕНА ПРАЗДНИКУ

В преддверии великого и дорогого праздника — 30-летия независимости, в Выставочном зале Каракалпакского отделения Академии художеств Узбекистана была организована выставка под девизом "Нам жить в Новом Узбекистане — свободной и процветающей стране!"

На ней были представлены работы известных и молодых художников Каракалпакстана, в которых нашли свое отражение достижения Узбекистана во всех сферах жизни за годы Независимости.

В картинах народных художников Каракалпакстана С.Байбосынова "Ручей", "Мысль", Ж. Лепесова "Арал-Мать-Ребенок", "Арал", заслуженного деятеля искусств Каракалпакстана Б.Айтмуратова "Кырккыз", "На свадьбе", заслуженного наставника молодежи Каракалпакстана А.Раджабова "Легенда и истина", "Натюрморт", молодых художников С.Бекбаулиева "Шесть девушек", А. Худайбергенова "Завещание", Т.Сулейманова "Река Угам", Р.Баймурзаева "Карантин" и других воспеты природа родного края, достопримечательности, озера, а также изменения, произошедшие в нашей стране в последние годы.

Х.Халилаева