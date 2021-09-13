"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Наши соотечественники

«ОСТРОВОК ДОБРА»

Айгуль Бекимбетова-Фалзон много лет живет во Франции, но край, где родилась и выросла, не забывала никогда. Она часто участвует в различных благотворительных акциях и проектах. Один из них решила реализовать у себя на родине.

— "Островок Добра" — это создание детских игровых комнат в больницах, чтобы проходя лечение, мальчики и девочки чувствовали себя, как дома, — рассказывает А.Бекимбетова-Фалзон. — Детям с проблемами здоровья, особенно пациентам с тяжелыми или хроническими заболеваниями, часто и подолгу приходится находиться в медицинских учреждениях. Они оторваны от внешнего мира, привычных занятий и учебы, общения с родными и друзьями. Мы решили помочь таким ребятам и создать игровую комнату в детском отделении противотуберкулезного диспансера города Нукуса, оборудовав ее всем необходимым для организации досуга и развития детей.

Своей идеей Айгуль поделилась с волонтером из Нукуса Замирой Клычевой, которая помогает ей в реализации проекта.

— Для ребят, проходящих лечение, важно осознавать, что все они обязательно поправятся, и снова вернутся к обычной жизни, — говорит З.Клычева. — "Островок Добра" призван помочь и в этом. В игровой комнате дети смогут учить уроки, чтобы не отстать от школьной программы, читать книги, развиваться и просто отдыхать, смотреть телевизор. Ежегодно в детском отделении противотуберкулезного диспансера города Нукуса проходят лечение до 260 пациентов, некоторые из них проводят в больничной палате от нескольких месяцев до полугода. Наша задача — сделать все возможное, чтобы они ощущали все это время тепло и заботу. Чтобы собрать средства на этот проект во французском Дивон-ле-бан было организовано благотворительное мероприятие, все собранные от продажи сувениров и национальных узбекских блюд средства будут направлены на создание детской комнаты. В акции приняли участие жители города, а также наши соотечественники, работающие во Франции. Ее участников ждала лекция о Государственном музее искусств Республики Каракалпакстан имени Савицкого, которую провела историк Светлана Горшенина.

— Ремонт комнаты уже начат, после его окончания начнется оборудование комнаты всем необходимым. Появятся мебель, телевизор, книги и игрушки, — продолжает А.Бекимбетова-Фалзон. — Хотелось бы выразить благодарность ассоциации "Вокруг России" ("Au­tourdela Russie") во Франции, Кире Рюшти и другим членам этой организации за финансовую поддержку проекта, Постоянному Представительству Узбекистана при международных организациях в Женеве, в частности, Бердаху Халмуратову, который поддерживает нашу идею, — продолжает она. — Надеемся, что к ним присоединятся многие люди, все, кто мечтает сделать маленьких пациентов чуточку счастливей. "Островки Добра" должны появиться во многих детских отделениях медицинских учреждений республики. У моих земляков также есть возможность внести вклад в общее дело. Они могут приносить книги и игрушки, которые волонтеры передадут детям.

Айгуль работает административным менеджером в одной из трейдинговых компаний в Женеве. Супруг Айгуль — специалист по туберкулезу в ВОЗ, вместе они почти 20 лет, пара воспитывает двоих детей.

После окончания вуза в Нукусе Айгуль год училась по обмену в США, а по возвращении домой начала работать в международной организации "Врачи без границ", где и познакомилась с будущим спутником жизни.

— Эстафета добра должна продолжаться, наша цель — создать такие комнаты в других медицинских учреждениях, говорит Айгуль Бекимбетова-Фалзон, которая верит, что у ее команды и всех небезразличных людей, все обязательно получится.

А.Аминова