"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Аграрная сфера

НОВЫЕ МЕТОДЫ ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ — В ДЕЙСТВИИ

Впервые в этом году руководитель фермерского хозяйства "Берекет Табыс Кегейли", что в Кегейлийском районе, по республике применил на 25 га пшеницы новый метод полива — дождевальный.

А в фермерском хозяйстве "Оразымбетов Кахраман" Амударьинского района на 12 га хлопчатника использовано пульсарное орошение. Внедрение этих водосберегающих технологий фермерами стало возможным благодаря государственной поддержке. Уже третий год им предлагают субсидии за внедрение водосберегающих технологий, самый массовый — это капельное орошение, которое апробирован и используется на хлопковых полях и с самого начала применения он показывает хорошие результаты экономии воды, до 60 процентов.

Согласно Постановлению Президента страны "О мерах по дальнейшему ускорению организации внедрения водосберегающих технологий в сельском хозяйстве" от 11 декабря 2020 года в связи с усиливающимся дефицитом воды и ростом потребности в водных ресурсах требуется резкое повышение эффективности водопользования, а именно в пять раз темпов внедрения систем капельного и дождевального орошения, а также дискретного способа орошения с выравниванием земель с помощью лазерного оборудования.

Для поддержания фермеров предусмотрено выделение субсидий на покрытие части затрат по внедрению водосберегающих технологий, части процентных расходов по банковским кредитам на приобретение и строительство водосберегающих технологий, 30 процентов стоимости землепланировочных агрегатов с лазерной установкой для сельхозпроизводителей, в случае ее приобретения.

В этом году по Каракалпакстану по договорам фермеров с организациями по предоставлению и монтажу оборудования капельного орошения намечена его установка на почти 20 тысячах га во всех районах республики. На сегодняшний день данные системы уже используются более чем на 4,5 тысячи га, большинство из них уже получили субсидии. Еще более чем на 9 тысячах га в данный момент ведется монтаж оборудования. До конца года монтажные работы будут завершены для использования на всех запланированных площадях.

Дождевальные системы для орошения пшеницы предусмотрено установить в этом году на 494 га в южных районах, а также в Тахиаташском, Шуманайском, Канлыкульском, Кегейлийском и Чимбайском районах. Уже функционируют системы на 25 га в Кегейлийском районе, остальные — на стадии монтажа.

На незначительных площадях, а именно на 100 га, намечено внедрение пульсарных систем орошения в Берунийском, Турткульском, Элликкалинском и Амударьинском районах. Два полива за сельхозсезон успели провести в Амударьинском районе в фермерском хозяйстве "Оразымбетов Кахрамон" на 12 га хлопчатника. В остальных хозяйствах работы по монтажу еще ведутся.

И.ПЕТРУШИНА