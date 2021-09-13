"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Предпринимательство

ПОЛЬЗУЯСЬ ВСЕМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Распоряжением Президента Республики Узбекистан "О выражении благодарности группе предпринимателей, вносящих достойный вклад в развитие делового климата в стране" был отмечен ряд предпринимателей и из нашей республики.

Среди них руководитель ООО "Атияж Гулзар" Тахиаташ­ского района Азат Мустафаев. Самый лучший предприниматель в сфере промышленности 2019 года в Республике Каракалпакстан, предприимчивый, целеустремленный А.Мустафаев почти четвертый год активно ведет свою предпринимательскую деятельность.

— Зерно закупаем в соседнем Казахстане, — рассказывает он. — Мощность переработки — 270 тонн зерна в сутки. Мука высшего, первого и второго сортов обогащается необходимыми для человека витаминами и минералами. Наша продукция реализуется не только внутри республики, но и в соседнем Хорезме. Сегодня на предприятии в двух сменах трудятся 90 человек, основную часть составляет молодежь.

В 2020 году было произведено свыше 38,7 тысячи тонн готовой продукции. За семь месяцев текущего года произвели более 26,2 тысячи тонн муки трех сортов.

Предприятие занимается и экспортом готовой продукции. Пока главный импортер — соседний Афганистан. В прошлом году он закупил у нас почти 3,2 тысячи тонн продукции на сумму свыше на 1 млн. долларов США, а текущем году более 8150 тонн — на сумму 2 млн. 350 тысяч долларов.

В заключение особо хочется отметить, что за последние несколько лет предпринимательству уделяется самое пристальное внимание. Создаются все удобства и возможности для их деятельности. Еще одним важным знаковым событием стал тот факт, что с этого года — 20 августа будет отмечаться как День предпринимателей. И это, я думаю, говорит о многом.

Президент Ш.Мирзиёев никогда не устает повторять о готовности руководства страны всегда поддерживать самоотверженных и инициативных предпринимателей, знающих свое дело, создающих людям достойные условия труда и получения доходов. Это для нас — огромный импульс, в то же время, колоссальная ответственность...

М.ТУРАЕВА.

НА СНИМКЕ: за процессом переработки зерна следит технолог Расул Кушбаев.