"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Люди нашего края

НАГРАДА ОДНА НА ВСЕХ

У директора женского дома-интерната для лиц с инвалидностью "Мурувват" города Нукуса Лидии Романовны Ким практически не бывает выходных дней и праздников.

Пять лет назад ей доверили руководство медицинским учреждением, пациенты которого требуют особого внимания и заботы. Для них она не просто доктор, но и подруга, самый близкий человек. Подопечные Лидии Романовны и ее команды находятся под наблюдением врачей круглые сутки, так как помощь им может потребоваться в любую минуту. О своих пациентах медики знают все, многие находятся в интернате не первый год. Одни родились со сложным диагнозом, других болезнь одолела в солидном возрасте, после пережитого стресса или потери родных людей. У кого-то за воротами интерната осталась семья, другие одиноки и уже не помнят тех, кто когда-то был рядом. В светлом, просторном здании интерната, на строительство которого ушло полтора года, под попечительством государства находятся 250 женщин различных возрастов. Л.Ким возглавила дом "Мурувват" в мае 2016 года, до этого она несколько лет проработала педиатром в доме-интернате для детей с инвалидностью №2 города Ташкента.

— Это было непросто, заниматься такими ребятами — солнечными, улыбчивыми, безобидными, которые нуждались в любви и защите, — вспоминает она. — Как педиатр, я понимала, что лечение на первом месте, но как мать — что без чуткого отношения к ребенку, добиться результата практически невозможно. Ситуации случались разные, и разбираться в каждой отдельной из них, приходилось часто. Для меня было главным, чтобы маленький пациент верил взрослым, а они не создавали видимость работы, а старались выполнять ее добросовестно, от души. Этим же я руководствуюсь и сейчас. Если человек не понимает, какая миссия на него возложена, ему стоит просто сменить место работы.

О том, в каком состоянии находился женский дом "Муравват" в Ходжейли, когда она стала его директором, Лидия Романовна, вспоминать не любит. Старое здание давно требовало ремонта, палаты были переполнены, а зловонным запахом, казалось, пропитались даже стены.

Новый дом-интернат возвели по инициативе главы государства, который в ходе поездки в республику в 2016 году, ознакомился с тем, в каких условиях содержатся пациентки. Строительство началось в 2017 году в рамках Инвестиционной программы, сегодня это целый комплекс из восьми отделений, библиотеки, спортивного и актового залов, кабинетов для занятий творчеством, столовых и других помещений. В палатах идеальная чистота, в фойе и коридорах — картины, цветы, гобелены, все это созданы руками пациенток и инструкторов по труду. В каждом отделении большой телевизор, после обеда женщины собираются у экрана, чтобы посмотреть любимый сериал или музыкальную программу.

В одной из комнат женщины состязаются в шахматах, в другой расположилась целая оранжерея. Одна из пациенток выращивает цветы в горшках, это ее хобби, их здесь несколько десятков.

Инструкторы по труду и их подопечные — настоящие волшебницы, выполненные ими работы, поражают. Терпению и усидчивости мастериц можно только позавидовать, на создание игрушки или панно у них уходит несколько дней. Трудотерапия — часть лечения, закончив очередное изделие, женщины искренне радуются. Инструкторы Людмила Юсупова, Дилярам Ганиева, Али Жалгасбаев восхищаются своими подопечными, а они с удовольствием берутся за изготовление следующего шедевра. На вопрос, каким должен быть хороший врач, одна из пациенток не задумываясь, отвечает: «Добрым, с большим сердцем. Таким, как наша доктор Лидия-апа».

— В нашем коллективе нет случайных людей. Их в принципе не должно быть в таком медицинском учреждении. Невозможно "заразить" добротой и милосердием, состраданием. А без них в нашем случае никак нельзя, — продолжает Л.Ким. — Восемьдесят процентов коллектива — это прежний состав, работавший еще до моего прихода в интернат. Люди с опытом, знаниями, чутким сердцем. Мы все вместе делаем одно общее дело, а значит должны доверять друг другу, быть чуткими и искренними по отношению к пациенткам.

Под её руководством трудится почти 180 человек: врачи, работники среднего и младшего медицинского, а также хозяйственного персонала. За каждого директор в ответе, ведь от любого из них зависит не только состояние их подопечных, но порой и сама жизнь.

— Лидия Романовна нашла подход к каждому из нас. Она не устает повторять, что мы заменили пациенткам семью — а семья должна быть дружной и крепкой, — говорит медицинская сестра Гульнара Бердикеева. — После переезда в новое здание у женщин появилась возможность реализовать свои способности, и мы им в этом помогаем.

Л.Ким выбрала будущую профессию еще ребенком. В семье не сомневались, свою мечту стать врачом она обязательно осуществит. После окончания Самаркандского медицинского института в 1995 году, Лидия работала врачом-генетиком, неонатологом, педиатром. Пять лет лет работы в нынешнем качестве — важная часть ее жизни. В том, что для пациенток сегодня созданы прекрасные условия, ее огромная заслуга. У дома "Мурувват" есть настоящие друзья, попечители, которые готовы помочь не на словах, а на деле.

— Созданные условия — это труд сотен людей, от строителей до младшего медицинского персонала, всех, кто ежедневно выполняет свой долг. Мы безмерно благодарны главе государства, за глубокое внимание к нуждам наших подопечных, — делится своими мыслями Лидия Ким.

В июне этого года Лидия Романовна была награждена орденом "Соглом авлод учун" I степени. Эту награду она считает общей для всех — коллектива и его подопечных, одной большой семьи.

А.Аминова