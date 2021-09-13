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НОВОЕ ЗДАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУСЛУГ

В дни празднования 30-летия независимости Республики Узбекистан в Нукусе пошла церемония сдачи в эксплуатацию нового здания Каракалпакского Республиканского управления Агентства государственных услуг Узбекистана.

Выступившие на мероприятии заместитель Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Давлетов, хаким города Нукуса У.Панаев, начальник Ка­ракалпак­ского Республиканского управления Агентства М.Абдижалиев поздравили собравшихся со вступлением в строй нового современного офисного здания.

На церемонии отмечалось, что за первое полугодие текущего года населению и предпринимательским субъектам оказано более 576 тысяч государственных услуг. Если в первые годы образования Управлением оказывалось лишь 33 вида госуслуг, то на сегодняшний день их число достигло свыше 160.

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан "О дополнительных мерах по ускоренному развитию национальной системы оказания государственных услуг" от 31 января 2020 года во всех отдаленных населенных пунктах поэтапно создаются филиалы Центров государственных услуг.

Новое здание удобно для посетителей тем, что в нем наряду с Управлением госуслуг размещены также Народная приемная Президента Республики Узбекистан в Республике Каракалпакстан, офис Уполномоченного при Президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства, Приемная Премьер-министра Республики Узбекистан в Республике Каракалпакстан по рассмотрению обращений предпринимателей.

Участники мероприятия ознакомились с условиями труда в новом офисном здании.

ККИА