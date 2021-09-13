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Образование

СТАРТОВАЛ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

Во всех школах республики прозвенел школьный звонок, возвестивший о начале нового учебного года.

По данным Минис­терства народного образования Республики Каракалпакстан, в 2021/2022 учебном году порог школы впервые переступят более 34 тысяч первоклассников. Всех их ждали подарки Президента, состоящие из 12 видов школьных принадлежностей, включая школьную сумку, набор учебников и канцелярских изделий.

Под девизом "Нам жить в Новом Узбекистане — свободной и процветающей стране!" в нукусской специализированной общеобразовательной школе №37 прошло торжественное мероприятие.

Прозвучали государственные гимны Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан.

На мероприятии выступил Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов, который, поздравив учеников и преподавательский коллектив школы с началом нового учебного сезона, остановился на актуальности осуществляемых в нашей стране реформ в образовании, основанных на выдвинутой Президентом идее "Новый Узбекистан начинается с порога школы", пожелал школьникам успехов в учебе.

В данном учебном заведении обучаются 2683 ученика, из них 280 учеников приняты в первый класс. Накануне празднования 30-летия независимости учительница начальных классов Галина Цецура была удостоена ордена "Дустлик".

После вручения первоклассникам подарков Президента, руководитель республики провел для них "Урок Независимости".

ККИА