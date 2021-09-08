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СИМВОЛ СВОБОДЫ, ПРОЦВЕТАНИЯ И СЧАСТЬЯ

В честь 30-й годовщины независимости нашей страны в нукусском Амфитеатре состоялось праздничное торжество, организованное под девизом "Давайте жить свободно и благополучно в Новом Узбекистане!".

Торжественное мероприятие открыл Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов, тепло поздравивший весь народ республики с самым великим и дорогим праздником.

Было отмечено, что под руководством Президента, в Каракалпакстане, как и по всей стране, осуществляются грандиозные реформы во всех сферах жизни.

За последние пять лет в промышленности, сельском хозяйстве, сфере обслуживания, а также, в секторе малого бизнеса и частного предпринимательства реализован ряд значимых и крупных инвестиционных проектов. В результате были запущены в строй производственные и социальные объекты, созданы новые постоянные рабочие места для населения.

В целях надежной социальной поддержки наиболее нуждающихся граждан, налажена система работы с "железной тетрадью", "женской тетрадью" и "молодежной тетрадью".

Принимаются практические меры по профессиональной ориентации представителей молодого поколения, обучению его предпринимательству, широкому раскрытию способностей молодых людей, чтобы полнее обеспечивать их занятость.

Стоить отметить, что в ответ на заботу и внимание государства, молодое поколение стремится достичь успехов в различных сферах. Так, 4 представителя республики достойно выступили в составе олимпийской команды Узбекистана на недавно завершившейся в Токио летней Олимпиаде.

... Прозвучали государственные гимны Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан.

На мероприятии спортсменам-олимпийцам и их тренерам были вручены государственные награды Каракалпакстана, а также денежные вознаграждения от Жокаргы Кенеса.

Праздничное торжество продолжилось интересной и разнообразной концертной программой. Песни в исполнении мастеров искусств и молодых талантов, воспевающие Родину, дружбу, мир и любовь, а также зажигательные танцы придало зрителям приподнятое настроение.

Пресс-служба Жокаргы Кенеса

Республики Каракалпакстан.