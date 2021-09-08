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Постановление и его исполнение

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ

В Узбекистане принципиально важным шагом в становлении и развитии юридической службы стало принятие постановления главы государства «О мерах по коренному совершенствованию деятельности юридической службы» от 19 января 2017 года. Настоящим документом было утверждено положение «О юридической службе государственных органов и организаций».

С 1 октября 2021 года в городе и районах республики созданы центры по оказанию юридических услуг при Министерстве юстиции Республики Каракалпакстан.

Также Президентом 29 июня этого года подписано постановление «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности по оказанию юридических услуг государственным органам и организациям».

Согласно постановлению, будут сокращены 1182 штатные единицы юридических служб в районных (город­ских) подразделениях отдельных государственных органов и организаций, финансируемых из государственного бюджета. За счет высвобождаемых штатных единиц выделят 1056 штатных единиц для организации деятельности Центров.

Для бесперебойного обеспечения работы будет внедрена электронная система «Е-huquqshunos», позволяющая осуществлять сбор, обработку, анализ всех данных, связанных с предоставлением юридических услуг организациям, и осуществлять данные процессы полностью в электронном виде.

Основная цель работы центров — обеспечение деятельности организаций, которым оказываются юридические услуги, и оказание им качественной и квалифицированной юридической помощи, повышение правовой грамотности и правовой культуры работников этих организаций, обеспечение их своевременной, всесторонней и эффективной защиты имущественных и других прав и законных интересов.

Кроме того, им также предоставляется право оказывать юридические услуги на платной основе другим юридическим лицам, не оказывая влияния на свою основную деятельность и не допуская конфликта интересов. Порядок их оказания определяется Министерством юстиции. Средства, поступившие от платных услуг, направляются во внебюджетный Фонд развития органов и учреждений юстиции.

Сегодня Министерством юстиции объявлен конкурс на укомплектование центров квалифицированными кадрами.

В Каракалпакстане, в центры будут приняты 78 человек, из них 17 руководителей и 61 главный юрисконсульт.

Эти преобразования направлены на модернизацию системы юридических услуг и повышение их качества.

Ш.Салиева,

старший консультант Министерства юстиции

Республики Каракалпакстан.