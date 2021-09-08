"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Люди нашего края

ДОВЕРИЕ РЕШАЕТ МНОГОЕ

В органах правопорядка советник министра внутренних дел Каракалпакстана, полковник запаса, заслуженный юрист Республики Каракалпакстан Орынбай Турдакович Турдаков служит более 30 лет. За годы работы не раз приходилось ловить опасных преступников, сталкиваться с людьми, потерявшими честь и достоинство, человеческий облик. Неоднократно он рисковал собственной жизнью.

Он награжден медалью «Жасорат». В разные годы О.Турдаков возглавлял Кунград­ский и Караузякский районные ОВД, был заместителем министра, с 2008 по 2012 годы — министром внутренних дел Республики Каракалпакстан.

— Бороться с преступностью непросто всегда, а на заре рождения новой страны было особенно нелегко. Представьте себе, что на десять тысяч сельского населения и пяти-шести тысяч городского приходился всего один участковый инспектор. Разве в таких условиях была возможность уследить за порядком, знать, чем живет семья, какие проблемы волнуют людей, — рассказывает Орынбай Турдакович. — Сегодня в каждой махалле есть свой инспектор профилактики. Он не пришлый человек, а можно сказать сосед, который живет в нашем с вами сходе граждан. Инспектор знает ситуацию изнутри, он в курсе всех событий, проблем, готов в любое время придти на помощь. Конечно, на нем лежит огромная ответственность, но взаимодействуя с населением, махаллинским комитетом, образовательными учреждениями, он способен не только предотвратить семейные конфликты, но и преступления. Люди стали доверять инспекторам, видеть в них защитника, готового помочь тем, кто попал в нелегкое жизненное положение, потерял работу, отчаялся найти справедливость. Доверие решает многое, если инспектор снискал его, стал для жителей опорой, ему проще выполнять свои обязанности. Молодому поколению есть, у кого учиться, с кого брать пример. За каждым новым сотрудником, пришедшим работать в правоохранительные органы, закреплены наставники — это действующий работник и бывший, находящийся на заслуженном отдыхе. Двойная опека дает свои результаты, ведь у каждого наставника богатый опыт, но главное — желание вырастить из новобранца настоящего профессионала. В нашей стране созданы все условия для плодотворной работы органов внутренних дел. Это и оснащение современной техникой и видами связи, возможность получения льготных кредитов на жилье и автомобили, особое внимание уделяется подготовке кадров новой формации.

О том, что ведется большая работа, связанная с профилактикой правонарушений, говорят цифры. Так, в 262 из 422 махаллей республики в первом полугодии не было совершено ни одного преступления. Одна из задач — превратить в город без преступности столицу Каракалпакстана. Все силы и средства для этого у нас есть. Круглосуточную службу в Нукусе несут группы сотрудников внутренних дел, действует Центр автоматизированного учета приема жалоб и заявлений граждан, в городе установлено 300 видеокамер, в основном, в местах большого скопления людей. Это рынки, торговые центры, парки, высотные дома, аэропорт, вокзал. По ним можно отследить, где и когда было совершенно преступление, отыскать потерявшегося ребенка или обнаружить человека, находящегося в розыске, — продолжает Турдаков. — Во многих частях города установлена так называемая тревожная кнопка, которая напрямую связана с дежурной частью, действуют общественные пункты правопорядка, куда любой человек может обратиться с информацией. Их по всей республике свыше 400. Это помогает быстро реагировать на все обращения граждан, принимать соответствующие меры. Если говорить о преступлениях в целом, то тяжких и особо тяжких, стало намного меньше. К примеру, у нас нет случаев убийств нескольких человек, групповых изнасилований, других не менее тяжких преступлений. Вдвое сократилось количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Конечно, говорить о том, что все так гладко, нельзя. Есть над чем работать в вопросах, связанных с молодежью в целом. Среди тех, кто совершает правонарушения, как правило, молодые люди, оставшиеся без работы, а значит, без средств к существованию. Кражи, мошенничество, нарушение паспортного режима во время нахождения за пределами страны — за совершенные деяния приходится отвечать перед законом. Повышать правовые знания молодежи, одна из задач, решать которую должен не только инспектор профилактики, но и махалля, молодежные и другие организации. Обеспечение занятости, создание условий для занятий предпринимательством имеют особое значение. В этом направлении в республике ведется большая работа. Сегодня рассказать о своих проблемах, можно, обратившись не только в Народные приемные, или к руководителям местной администрации, но к министру внутренних дел, прокурору республики, председателю Совета Министров Каракалпакстана, другим представителям власти, которые встречаются с населением на местах, решают большинство вопросов во время открытого диалога. Все это также ведет к снижению преступлений, так как люди получают реальную поддержку, не на словах, а на деле. Многие преступления совершаются от отчаяния, потери веры в себя, завтрашний день, крушения надежд. Когда человек видит, что он защищен, его мировоззрение меняется. Сотни проблем были решены в ходе проведения выездных приемов руководством МВД Узбекистана, они касались утери документов, взыскания алиментов, восстановления на работе, получения земельных участков, правовых вопросов. Мы на службе день и ночь, ведь нам доверено оберегать покой граждан, а значит, важно приложить для этого все знания, силы и опыт.

Записала А.Аминова