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НАГРАЖДЕНИЕ ЛУЧШИХ

27 августа в Совете Министров Республики Каракалпакстан состоялась церемония награждения победителей Каракалпакстан­ского республиканского этапа конкурсов «Лауреат профессиональных союзов», «Образцовая женщина-работодатель», «Лучший руководитель махалли», «Лучший руководитель сектора», проводимых Республиканской комиссией по системному решению проблем женщин, их социальной поддержке.

Церемонию вел председатель Совета объединения профсоюзов Каракалпакстана У.Жалменов.

Выступивший затем Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов сердечно поздравил собравшихся с наступающей 30-летней годовщиной независимости нашей Родины и остановился на мерах, реализуемых в стране по всесторонней поддержке женщин, последовательному решению их проблем.

Отмечалось, что по инициативе Федерации профессиональных союзов Узбекистана Республикан­ской комиссией и её рабочими группами налажена деятельность по решению насущных проблем женщин, включенных в «женскую тетрадь», обеспечению занятости. В частности, осуществляется масштабная работа по профессиональной ориентации, обучению основам предпринимательства безработных, нуждающихся в социальной поддержке женщин.

Именно для поощрения наиболее активных женщин были учреждены вышеуказанные номинации.

На церемонии состоялось торжественное вручение наград.

Дипломы и по 50 миллионов сумов денежного приза вручены женским консультативным советам при сельском сходе граждан «Акчакуль» Элликкалин­ского района и махаллинском сходе граждан «Жанконырат» Ходжейлийского района, признанным лучшими.

В номинации «Лауреат профессиональных союзов» в тройку победителей вошли руководитель семейного предприятия «Рус-Ислам-Султан» Кегейлийского района Айжамал Раметова, частный предприниматель из Берунийского района Роза Жуманазарова и Замира Утепбергенова из Караузякского района, также занимающаяся частным предпринимательством. В номинации «Образцовая женщина-работодатель» лучшими стали председатель общества с ограниченной ответственностью «Тамара текстиль» Тамара Юсупбаева, руководитель производственного предприятия «Устиртгилемлери» Гульжайсан Сагынбаева, председатель ООО «Шоманай-Шаменей» Шуманай­ского района Шахрибану Юсупбаева. Руководитель МПЖ «Сарбиназ» города Нукуса Мадияр Аминов, ССГ «Пашенттау» Чимбайского района — Азизбек Айтымбетов, МПЖ «Конырат» Кунградского района — Мариаш Уразалиева стали лауреатами в номинации «Лучший руководитель махалли». Среди глав секторов первое место занял руководитель 1-го сектора Караузякского района Узакберген Утамбетов, второе — руководитель 3-го сектора Шуманайского района Полат Искендеров и третье место завоевал руководитель 4-го сектора Бозатауского района Жанибек Казбеков.

Всем победителям также вручены дипломы и денежные призы.

Д.Абибуллаев,

корреспондент ККИА.

Фото М.Хабибуллаева.