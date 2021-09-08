"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ВРУЧЕНЫ БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА ПРЕЗИДЕНТА

Как известно, на днях во Дворце международных форумов "Узбекистан" Президент Ш.Мирзиёев провел открытый диалог с предпринимателями нашей страны.

Непосредственно в мероприятии приняли участие около 600, а в региональных студиях — без малого десять тысяч представителей бизнеса.

На нем глава государства обозначил наиболее важные меры действенной поддержки предпринимателей, пути устранения системных проблем, выслушал мнения и пожелания бизнесменов.

Накануне открытого диалога было объявлено распоряжение Президента Республики Узбекистан "О выражении благодарности группе предпринимателей, вносящих достойный вклад в развитие делового климата в стране".

Согласно документу, за достойный вклад в развитие экономики и стабильное процветание нашей страны, улучшение делового климата, повышение экспортного потенциала республики, создание новых рабочих мест, обеспечение устойчивости бюджета и оказание социальной поддержки населения, группе предпринимателей выражена благодарность. Среди них, в качестве "Предпринимателя, создавшего наибольшее количество рабочих мест" руководитель ООО "Karakalpaksement" Ш.Азизов, руководитель ООО "Atiyaj-gulzar" А.Мустафаев, "Лучшего налогоплательщика" руководитель частного предприятия "Storyvectorplus" И.Панаев, руководитель совместного предприятия ООО "Titan­sement" Б.Нурлыбаева, "Лучшего экспортера" руководитель ООО "To'rtko'l­shishaidishlari" Х.Юлдашев.

На церемонии, состоявшейся в Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан, Председатель Жокаргы Кенеса М.Камалов вручил А.Мустафаеву, И.Панаеву и Б.Нурлыбаевой благодарственные письма Президента.

Пресс-служба Жокаргы

Кенеса Республики Каракалпакстан.