"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Диалог с народом

ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОЙ СИСТЕМЫ

За минувшее полугодие в Народную приемную Президента Республики Узбекистан в Республике Каракалпакстан и Виртуальную приемную от граждан поступило 33 тысячи 934 обращений, что вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Если рассмотреть наиболее злободневные проблемы, то 6057 обращений касаются вопросов занятости, 1880 — кредитования, 6214 — материальной помощи и назначении пособия, 1481 граждан поднимает проблемы электро- и газоснабжения, 721 — медицинского обслуживания.

В то же время количество повторных обращений в Нукусе насчитывает 123, в Турткульском районе — 35, в Кунградском районе — 31, в Элликкалинском районе — 30 и в Шуманайском районе 29 штук. Главной причиной подобных случаев является поверхностное и беспечное отношение к обращениям на местах. Низкая ответственность должностных лиц и ответработников при выполнении возложенных обязанностей, отсутствие прозрачности в процессе рассмотрения обращений стали основными причинами их роста и возникновения недовольства населения.

Во исполнение задач, определенных Президентом на видеоселекторном совещании по мерам организации новой системы работы с обращениями населения, состоявшемся 23 июля сего года, в Совете Министров Республики Каракалпакстан организован Оперативный штаб, руководители министерств, ведомоств, предприятий были прикреплены к районам.

На совещаниях при штабе неоднократно подчеркивалось: для того, чтобы люди были довольны жизнью, нельзя ограничиваться лишь формальным решением вопросов, изложенных в обращениях, необходимо реально работать с проблемами, исходить из потребностей и запросов людей. При невозможности положительного решения, нужно давать исчерпывающую правовую консультацию.

Из поступивших в Народную и Виртуальную приемные и неразрешенных обращений в количестве 26658 единиц заново рассмотрено 23711. Из них, по 14346 обращениям вопросы решены положительно, по 9354 обращениям даны квалифицированные правовые консультации.

Сегодня сама жизнь требует, чтобы результативная работа с обращениями граждан, реальное решение их проблем стали одним из приоритетов деятельности каждого руководителя.

ККИА