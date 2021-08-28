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Спорт

«ПАРЛАМЕНТСКИЕ ИГРЫ» ЗАВЕРШИЛИСЬ

14 августа этого года в Ташкенте прошел финальный этап спортивных соревнований "Парламентские игры", организованные по инициативе Сената Олий Мажлиса совместно с Министерством туризма и спорта Республики Узбекистан.

В соревнованиях участвовали команды, состоящие из депутатов и работников аппаратов местных Кенгашей народных депутатов, членов молодежного парламента при Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан, а также сенаторов и работников аппарата Сената.

Состязания прошли по мини-футболу, волейболу, бадминтону и настольному теннису.

С удовлетворением стоит отметить, что представители нашей республики показали достойные результаты.

Так, вторые места завоевали команда по мини-футболу Жокаргы Кенеса, по бадминтону среди женщин — депутат Жокаргы Кенеса Зухра Реймова, по настольному теннису среди женщин — депутат Караузякского районного Кенеса народных депутатов Гульзира Сидикова, а мужская волейбольная дружина "Акмангыт" Нукусского районного Кенеса народных депутатов заняла третье призовое место.

Всем призерам вручены медали, дипломы и ценные призы.

ККИА