"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

К 30-летию Независимости

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В БЕРУНИ

Недавно в Берунийском районе по инициативе Каракалпакского республиканского совета Движения предпринимателей — Либерально-демократической партии Узбекистана прошло мероприятие под девизом "Давайте жить свободно и благополучно в новом Узбекистане!".

В нем приняли участие министр водного хозяйства Республики Узбе­кистан Ш.Хамраев, министр по поддержке махалли и семьи Республики Каракалпакстан, председатель республиканского совета вышеупомянутой партии С.Турманов, хаким Берунийского района А.Сапарбаев, активисты партии, предприниматели, фермеры, извест­ные спортсмены, деятели культуры и искусства, активная молодежь.

Выступавшие поздравили собравшихся с наступающим 30-летием независимости нашей Родины и отметили достижения во всех сферах жизни за прошедший период времени.

Подчеркивалось, что данное мероприятие проводится на основе принятой УзЛиДеп специальной программы мер, целью которой является широкая пропаганда сути и значения, результатов кардинальных преобразований в общественно-политической и социально-экономической жизни нашей страны за последние пять лет. В частности, идея "Не народ служит государственным органам, а государственные органы должны служить народу!" легла в основу Концепции административной реформы Республики Узбекистан.

Следует признать, что за относительно короткий период заметно изменились условия жизни людей, их мировоззрение. Среда гласности и открытости стала неотъемлемой частью жизни общества. Самое главное, граждане с чувством удовлетворения воспринимают реформы и активно участвуют в их реализации.

Сама партия УзЛиДеп, появившись на политической арене как выразительница интересов предпринимателей и фермерского движения, ныне превратилась в мощную силу.

Также на мероприятии с гордостью отмечались успехи спортсменов нашей страны на недавней Олимпиаде в Токио, в том числе посланницы республики, 18-летней Зайнаб Дайыбековой, которая, впервые представляя Узбекистан в таком зрелищном виде спорта, как фехтование, с ходу ворвалась в восьмерку лучших.

Обладательница медали "Жасорат" поздравила всех с наступающим великим праздником и выразила искреннюю благодарность главе государства за глубокую всестороннюю поддержку молодежи, создание благоприятных возможностей для юношей и девушек в раскрытии и реализации своих способностей.

Духовно-просветительское мероприятие завершилось концертом мастеров искусств.

ККИА