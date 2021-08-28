"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Государственные программы — в действии

ПРОБЛЕМЫ ЕСТЬ, НО ОНИ УСПЕШНО РЕШАЮТСЯ

Мир не без добрых людей — это точно знают многие жители Нукуса, которых судьба не раз испытывала на прочность. Обратившись за поддержкой, они получили ее в полной мере, и теперь с уверенностью могут сказать — у них началась новая жизнь.

Так, например, как у Гульжахан Хожамуратовой и Тамары Кадиримбетовой, нашедших дело по душе, приносящее стабильный доход. Больше десяти лет женщины были домохозяйками, но теперь, научившись плести корзины из ивовых веток, стали настоящими мастерицами. Содействие в обучении на курсах, организуемых Каракалпакским отделением Ассоциации ремесленников Узбекистана "Хунарманд", им оказал "Центр содействия занятости", действующий при хакимияте города Нукуса. Первые заказы уже выполнены, спрос на экологически чистую продукцию растет.

В трудном положении оказалась и жительница столичного схода граждан "Ак жагыс" Агафья Бесенова. Дом, в котором живет женщина, давно требовал ремонта, но средств на него у одинокой пенсионерки не было. Помощь пришла, когда о проблеме узнали представители Совета Министров Республики Каракалпакстан, 4 сектора, Нукусского городского отдела по поддержке махалли и семьи, приходившие навестить пожилого человека. Теперь в доме женщины чисто, тепло и уютно, и она больше не боится осенних дождей и зимней стужи.

— У меня не хватает слов, чтобы выразить благодарность всем, кто не оставил меня одну в сложной ситуации. Теперь я точно знаю, что не одна, и у меня появились настоящие друзья, — со слезами на глазах говорит А.Бесенова.

В центре особого внимания жительницы, внесенные в "женскую тетрадь". За каждой фамилией — история, непростая судьба. Руководством к действию для 300 таких женщин стала возможность реализовать себя, занявшись надомным трудом, став самозанятыми. Жительницам 60 с лишним сходов граждан Нукуса были переданы швейные машинки и электропечи.

Махаллинский сход граждан "Бестобе" находится в нескольких десятках километров от центра Нукуса. У здешних жителей немало проблем, требующих скорейшего решения. Есть они и у молодежи, многие из которых готовы реализовать свои планы. У Азизы Камаловой это уже получилось: при содействии Нукусского городского отдела по поддержке махалли и семьи девушка получила субсидию и смогла приобрести все необходимое для открытия салона красоты.

— Это была моя мечта, теперь она осуществилась. Достигать целей легко, когда ты находишь понимание, ощущаешь на себе крепкую государственную поддержку, — делится Азиза. — На встречах с хакимом Нукуса мы говорим о том, что нас волнует, делимся идеями, как сделать жизнь нашей махалли лучше.

Застать чиновников в кабинетах сегодня практически невозможно. Встречи с жителями города проходят во всех сходах граждан, к сотрудникам городской администрации присоединяются представители правоохранительных органов, прокуратуры, различных министерств. Практически каждое такое мероприятие заканчивается на позитиве — многие проблемы удается решить на местах, более сложные берутся на контроль.

А.Аминова