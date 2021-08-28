ЖИВОТНОВОДСТВО НА СОВРЕМЕННОЙ ОСНОВЕ
Фермерское хозяйство "Амударе сохили" Амударьинского района было основано десять лет назад. За этот небольшой период хозяйство достигло многого.
На кредитные средства коммерческого банка в размере 2,5 млрд. сумов из Польши была завезена современная животноводческая ферма и 100 телок гольштинской породы. Через год был построен современный животноводческий комплекс по голландской технологии, рассчитанный на 100 голов дойных коров.
В 2014 году из Германии было импортировано 66 голов крупного рогатого скота гольштинской породы, в 2017-м — 99 голов из Польши, в минувшем году — 150 голов КРС симментальской породы из Чехии. Из той же страны в текущем году завезено 32 головы скота ангусской породы.
У фермерского хозяйства имеется вся необходимая сельхозтехника. Помимо животноводства занимаемся и выращиванием зерновые культуры. В текущем году 120 гектаров засеяли пшеницой, а остальные 90 га отвели на посев люцерны и кукурузы.
— В настоящее время выращивается более 200 племенных голов крупного рогатого скота, — говорит руководитель фермерского хозяйства Азамат Маткаримов. — Каждая корова в день дает 25 литров молока, которые идут на переработку в молочные предприятия района и города Нукуса. Получаем молоко при помощи доильных аппаратов. В текущем году в рамках программы "Каждая семья — предприниматель" населению по доступным ценам продано 56 голов породистого крупного рогатого скота и до конца года еще планируется доставить 50 голов. На сегодня у нас работой обеспечено восемь человек. В будущем планируем увеличить их число.
М.ТУРАЕВА.