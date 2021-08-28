"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Аграрная сфера

ЖИВОТНОВОДСТВО НА СОВРЕМЕННОЙ ОСНОВЕ

Фермерское хозяйство "Амударе сохили" Амударьинского района было основано десять лет назад. За этот небольшой период хозяйство достигло многого.

На кредитные средства коммерческого банка в размере 2,5 млрд. сумов из Польши была завезена современная животноводческая ферма и 100 телок гольштинской породы. Через год был построен современный животноводческий комплекс по голландской технологии, рассчитанный на 100 голов дойных коров.

В 2014 году из Германии было импортировано 66 голов крупного рогатого скота гольштинской породы, в 2017-м — 99 голов из Польши, в минувшем году — 150 голов КРС симментальской породы из Чехии. Из той же страны в текущем году завезено 32 головы скота ангусской породы.

У фермерского хозяйства имеется вся необходимая сельхозтехника. Помимо животноводства занимаемся и выращиванием зерновые культуры. В текущем году 120 гектаров засеяли пшеницой, а остальные 90 га отвели на посев люцерны и кукурузы.

— В настоящее время выращивается более 200 племенных голов крупного рогатого скота, — говорит руководитель фермерского хозяйства Азамат Маткаримов. — Каждая корова в день дает 25 литров молока, которые идут на переработку в молочные предприятия района и города Нукуса. Получаем молоко при помощи доильных аппаратов. В текущем году в рамках программы "Каждая семья — предприниматель" населению по доступным ценам продано 56 голов породистого крупного рогатого скота и до конца года еще планируется доставить 50 голов. На сегодня у нас работой обеспечено восемь человек. В будущем планируем увеличить их число.

М.ТУРАЕВА.