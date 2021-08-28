"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Семинары

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ И СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ

На днях в Нукусе состоялся семинар, организованный Представительством ЮНЕСКО в Узбекистане в сотрудничестве с Министерством туризма и спорта Республики Узбекистан, на тему "Развитие устойчивого экологического и сельского туризма в Каракалпакстане" в рамках Совместной программы "Решение насущных проблем человеческой безопасности в регионе Приаралья путем содействия устойчивому сельскому развитию".

Данная программа осуществляется при финансовой поддержке Многопартнерского трастового фонда ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья в Узбекистане (МПТФЧБ).

Целью проекта является устранение экологической, социальной и экономической нестабильности в наиболее уязвимых сообществах региона Аральского моря посредством комплексных решений экологических проблем, содействуя доступу к базовым услугам, повышению уровня жизни и развитию туризма в регионе.ЮНЕСКО также оказывает помощь в повышении социального и экономического благосостояния сельского населения, в том числе женщин и молодежи.

Тренинг направлен на укрепление потенциала представителей Управления туризма и спорта Республики Каракалпакстан, предпринимателей, специалистов особо охраняемых природных территорий (ООПТ), сотрудников музеев, туроператоров, местных активистов и других заинтересованных лиц в сфере развития устойчивого экологического и сельского туризма. Для Каракалпакстана как аграрного региона внедрять сельский туризм — это задача одна из актуальных, так как она будет способствовать развитию сельских местностей, созданию здесь дополнительных рабочих мест и получению семьями дополнительного заработка. А создание на территории республики в последние годы новых особо охраняемых природных территорий или их расширение, которые практически все располагаются на севере республики, дает возможность вовлечения сельского населения из этих районов в туристический процесс экологического направления. Причем это касается как внутреннего туризма, так и международного.

Семинар проходил частично в режиме-онлайн. К участникам с приветственным словом обратился временно исполняющий обязанности главы Представительства ЮНЕСКО в Узбекистане А. Макаригакос и заместитель Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан Р.Зарекеев.

Эксперты семинара — президент Национальной ассоциации сельского и экотуризма, ведущий эксперт АНО "Агентство развития сельских инициатив" (Россия), член экспертного совета по малым территориям, Координационного совета по туризму при Правительстве Российской Федерации, специалист по устойчивому развитию сельских территорий Ива Лебедева и директор АНО "Агентство развития сельских инициатив", руководитель Академии сельского туризма (Россия), специалист по взаимодействию ООПТ и местного населения Светлана Копылова.

Сельский туризм может в себе совмещать и гастрономический, и культурно-познавательный, и активный, этнографический и другие его виды. О том, как это воплощалось в жизнь, на протяжении трех дней в онлайн-режиме они делились собственным опытом и успешным опытом создания конкурентоспособных туристских продуктов на селе. Были представлены многочисленные примеры реализованных проектов, в том числе и на ООПТ, а также примеры созданных туристских продуктов в Беларуси и Словении.

Практическая часть семинара была посвящена разработке участниками идей конкретных туристских продуктов до готовых предложений туроператорам и другим заинтересованным лицам. Вышеупомянутые эксперты И.Лебедева и С.Копылова отметили активность и хорошие знания участников, богатый потенциал региона для развития туризма.

Участники семинара выразили желание развивать сельский и экологический туризм.

И.ПЕТРУШИНА