"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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ВОВЛЕЧЬ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Шесть дней подряд в Нукусе проводился первый раунд тренингов на тему "Основы и навыки женского предпринимательства для повышения социально-экономической активности женщин в обществе" по подготовке фасилитаторов, организованный Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) совместно с Ми­нистерством по поддержке махалли и семьи.

Данное мероприятие проводится в рамках Сов­мест­ной программы ПРООН, ЮНФПА и ФАО "Продвижение творческого и инновационного потенциала молодежи и уязвимого населения посредством укрепления их адаптационного потенциала для решения проблем экономической и продовольственной безопасности в уязвимых сообществах региона Приаралья" при финансовой поддержке Многопартнерского трастового фонда ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья.

Программа направлена на решение комплекса проблем, вызванных высыханием Аральского моря, ее реализация охватывает жителей Муйнакского, Бозатауского и Кунградского районов. Пандемия COVID-19 особенно обнажила уязвимость женщин и молодежи. Для поддержки лиц, включенных в "Железную", "Женскую" и "Молодежную" тетради, государством принят ряд мер. Одной из них является вовлечение их в предпринимательскую деятельность. Данный проект также подключился к этой работе.

Восемнадцать отобранных на конкурсной основе лидеров-девушек и женщин из махаллей пилотных районов прошли обучение навыкам активизации личностных потенциалов, а также обучены основам предпринимательской деятельности: от бизнес-идеи до написания бизнес-плана. В перспективе обученные лидеры сообществ могут помочь другим женщинам начать свой бизнес, повысить свои навыки для создания новых возможностей для предпринимательства, научат тех работать в команде.

— В рамках проекта основам предпринимательской деятельности будут обучены 360 женщин, мы же поможем им в составлении бизнес-плана, — говорит специалист по расширению прав и экономических возможностей женщин и молодежи Н.Джиемуратова. — Чтобы поддержать участниц в их начинаниях, проект предусматривает выделение им стартового капитала, оборудования и инвентаря, необходимого на начальном этапе деятельности.

Как ожидается, тренинг позволит повысить экономическую активность женщин, станет стимулом для развития женского предпринимательства в пилотных районах. Также в рамках тренингов предусмотрено рассмотрение вопросов по планированию семьи, аспектам гендерного равенства, планированию семейного бюджета.

И.ПЕТРУШИНА