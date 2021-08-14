"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Награды — достойным

МЕНЯЯ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ

Мир Даригуль Аметовой — это ее родная махалля, где знакома каждая улица, где живут люди, дорогие ее сердцу, где она чувствует себя по — настоящему счастливой.

Семнадцать лет назад она пришла работать в сельский сход граждан "Тик узяк" Муйнакского района консультантом, сейчас она — заместитель председателя схода граждан по делам семьи, женщин и социально-духовным вопросам. Должность непростая, требующая не только ответственности, но и умения слушать и слышать людей, вникать в суть проблемы, находить выход из самой сложной ситуации. Сельчане знают Даригуль-апу как человека открытого и честного, на которого всегда можно положиться.

Приходят за советом, рассказать о проблемах, поделиться радостью. Каждому нужно выделить время, вникнуть в суть, разобраться. Семей в сельском сходе граждан чуть более 250, а жителей всего около 1800... Как тут не знать всех соседей, их радостей и бед? Даригуль-апа признается, что порой бывает нелегко, ведь не только от одной нее зависит решение проблемы. Важно, чтобы люди сами поняли, как придти к общему знаменателю, прощать друг друга, нести ответственность за свои поступки.

— Мир и благополучие в семье — это, конечно, важнее всего. Но и они зависят от многих факторов. От наличия работы, достатка, возможности дать образования детям, построить дом, открыть свой бизнес. Когда у человека все это получается, то и в семье все хорошо. Потому одна из наших задач — поддержать тех, кто готов начать свое дело, реализовать способности, используя знания и навыки.

— В прошлом году, к примеру, мы оказали содействие в трудоустройстве 20 жительниц схода граждан в различных предприятиях Муйнака, — рассказывает Д.Аметова. — Еще 14 сельчанкам помогли создать теплицы, 11 женщинам были переданы швейные машины, чтобы они могли организовать свое небольшое дело, 8 жительниц махалли нашли работу по специальности в образовательных учреждениях района.

Работа в этом направлении продолжается. Не остаются без внимания и вопросы занятости молодежи, вовлечения их в предпринимательскую деятельность.

Ушедший год принес немало испытаний всей стране. В маленьком "Тик узяке" люди также не остались без поддержки государства.

— Важно было успокоить людей, донести до каждого суть принимаемых правительством решений, быть рядом с теми, кто в этом особо нуждается. Пандемия сплотила нас еще сильнее, мы научились действовать в сложной ситуации, объездившись ради единой цели, мы сумели выстоять, — продолжает она.

В прошлом году Даригуль-апа в числе других соотечественников была отмечена нагрудным знаком "Мехр саховат". Учрежденный главой государства в честь тех, кто проявил мужество и отвагу в дни пандемии, он нашел своих героев по всей стране.

Буквально на днях Д.Аметова была награждена медалью "Шухрат" за достойный труд, преданность делу и своим землякам.

... После трудового дня вся семья Даригуль-апа собирается за дастарханом, внуки спешат поделиться с любимой бабушкой своими новостями и успехами. А завтра будет новый день, и Даригуль Аметова опять будет на своем посту, чтобы изменить чью-то жизнь в лучшую сторону.

А.Аминова