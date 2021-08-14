"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

К 30-летию Независимости

ВОСПЕВАЯ ОТЕЧЕСТВО

В Нукусе среди сотрудников управлений, отделов и служб Министерства внутренних дел Республики Каракалпакстан прошел конкурс под девизом "Давайте жить свободно и благополучно в новом Узбекистане!".

Главной целью конкурса, приуроченного к 30-летию обретения независимости, является формирование у молодого поколения любви и преданности Родине, создание высокохудожественных песенных образцов, наполненных чувством сопричастности к судьбе родной земли, выявление и поощрение молодых талантов.

Песни и танцы в исполнении участников объективно оценивались авторитетным жюри.

По итогам конкурса заместитель министра внутренних дел Республики Каракалпакстан, полковник И.Ахмедов, советник министра, полковник запаса О.Турдаков поздравив победителей, вручили им дипломы, денежные призы и памятные подарки.

Победители конкурса получили путевки на заключительный, республиканский этап.

ККИА