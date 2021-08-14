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СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С ПОБЕДИТЕЛЕМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЫ

Студент Каракалпакского государственного университета Камал Садиков, проживающий в махалле "Жасорат" Элликкалинского района Республики Каракалпакстан, завоевал золотую медаль на Международной математической олимпиаде (IMC — International Mathematical Competition), которая прошла среди студентов вузов 2-7 августа этого года.

По этому случаю была организована встреча победителя с жителями и молодежью махалли, педколлективом и учащимися школы, где он учился. На мероприятии хоким Элликкалинского района С. Авезов поздравил победителя Международной математической олимпиады и пожелал ему больших успехов.

Было отмечено, что достижение К. Садикова — это достижение всей молодежи района яркий результат особого внимания, уделяемого по инициативе главы государства поддержке талантливой молодежи. Эта золотая медаль стала достойным подарком к тридцатилетию государственной независимости Республики Узбекистан. Победитель был достойно поощрен от имени районного хокимията.

Была представлена кон­цертная программа.

Д.Абибуллаев, УзА.