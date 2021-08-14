СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С ПОБЕДИТЕЛЕМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЫ
Студент Каракалпакского государственного университета Камал Садиков, проживающий в махалле "Жасорат" Элликкалинского района Республики Каракалпакстан, завоевал золотую медаль на Международной математической олимпиаде (IMC — International Mathematical Competition), которая прошла среди студентов вузов 2-7 августа этого года.
По этому случаю была организована встреча победителя с жителями и молодежью махалли, педколлективом и учащимися школы, где он учился. На мероприятии хоким Элликкалинского района С. Авезов поздравил победителя Международной математической олимпиады и пожелал ему больших успехов.
Было отмечено, что достижение К. Садикова — это достижение всей молодежи района яркий результат особого внимания, уделяемого по инициативе главы государства поддержке талантливой молодежи. Эта золотая медаль стала достойным подарком к тридцатилетию государственной независимости Республики Узбекистан. Победитель был достойно поощрен от имени районного хокимията.
Была представлена концертная программа.
Д.Абибуллаев, УзА.