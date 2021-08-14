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О ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЙ СЕССИИ

ЖОКАРГЫ КЕНЕСА РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

10 августа этого года состоялась двадцать первая сессия Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан.

В сессии, проведенной в форме видеоконференцсвязи, приняли участие члены Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, правительства Республики Каракалпакстан, руководители министерств, секторов, представители средств массовой информации.

Работу сессии вел Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов.

Депутаты избрали Секретариат и утвердили повестку дня сессии.

На сессии отмечалось, что 24 октября нынешнего года пройдут выборы Президента страны. 23 июля был дан старт избирательной кампании. На сегодняшний день Центральной избирательной комиссией образованы избирательные округа по выборам Президента Республики Узбекистан.

Согласно статье 21 Избирательного кодекса Республики Узбекистан, кандидатуры в члены окружных избирательных комиссий обсуждаются на заседаниях Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан и рекомендуются для утверждения Центральной избирательной комиссией.

В соответствии с повесткой дня сессии, рассмотрен вопрос о выдвижении кандидатур в члены окружной избирательной комиссии 1-го Каракалпакстанского избирательного округа по выборам Президента Республики Узбекистан.

Заместитель Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Давлетов зачитал рекомендуемый список кандидатов в члены окружной избирательной комиссии.

По данному вопросу сессия приняла соответствующее постановление.

Депутаты также утвердили постановления Президиума Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, принятые в период между сессиями.

На этом двадцать первая сессия Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан завершила свою работу.

ККИА