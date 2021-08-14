"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Молодежь XXI века

УСТРЕМЛЕНИЯ В БУДУЩЕЕ

Большинство представителей нынешней молодежи не только творчески активны, но и принимают активное участие в общественнойжизни, достигают высоких показателей во всех сферах деятельности.Одна из них — студентка 3 курса отделения журналистики факультета каракалпакской филологии КГУ имени Бердаха Лобархан Базарбаева.

Уроженка Берунийского района с самого детства росла в окружении творческих людей. Из троих детей в семье только Лобархан интересовалась профессией своей мамы — заслуженного журналиста Республики Каракалпакстан Лолы Хужаниязовой, которая работает в берунийской газете "Халк минбари". А от папы — Бахтибоя Кучкарова — она научилась следить за новостями по телевизору и обсуждать политические события, происходящие не только в нашей республике, но и за рубежом.

Окружение имеет большое значение в жизни каждого человека. И у Лобархан, как и у ее мамы, с малых лет проявился интерес к поэзии. И конечно, мать посоветовала ей, как найти путь к сердцу своего читателя.

В 2019 году в ташкентском издательстве "Истиклол" вышла первая книга Л.Базарбаевой "Согинч". Читатели познакомились со стихами, рассказами и статьями молодой талантливой девушки.

Если первые уроки дома она получила у своей мамы, то в вузе ей широкие двери к журналистике открывают ее наставники — Даулетбай Бекбаулиев, Кумар Бегниязова и другие преподаватели. Их уроки и советы помогают Лобархан еще увереннее делать шаг вперед к заветным мечтам.

И она старается оправдать доверие наставников, становясь победителем в различных творческих конкурсах. Так, она завоевала почетное первое место в республиканском этапе конкурса "Самый великий, самый дорогой", победительницей в номинации "Журналист года" в конкурсе, организованном Интернет-сайтом "Kar24.uz.

В настоящее время она работает специальным корреспондентом газеты "Халк минбари", открыла и Телеграм-канал этой газеты.

Целеустремленная девушка всегда находится в творческом поиске. Пишет научные статьи и участвует в различных конкурсах. Стоит отметить, что ее статья, посвященная Дню узбекского языка, о значении узбекского языка на примере стихов великих узбекских поэтов, завоевала первое место в конкурсе среди студентов своего вуза. Та же статья была опубликована в престижном американском журнале на английском языке. Редакция этого журнала прислала ей специальный сертификат.

— Вот уже несколько лет я работаю в кружке "Шалола" в Берунийском районе, который объединил творческую молодежь, интересующуюся литературой, — говорит Л.Базарбаева. — У членов этого кружка М.Абдуллаевой, С.Маримовой и С.Комилжановой вышли книги. А некоторые из них поступили на отделение журналистики и продолжают заниматься творчеством. Мы рады, что помогаем им направить свои способности в нужное русло. И наши старания не остаются без результата.

На днях в жизни Лобархан произошло еще одно радостное событие: она завоевала почетное первое место на традиционном конкурсе среди научно-образовательных учреждений "Лучшие молодые ученые-2021", который проходил в городе Нур-Султан (Казахстан). Ее научная статья называлась "Современная журналистика. Требование времени и блогеры". В нем приняли участие студенты бакалавриата, магистранты, докторанты и независимые исследователи в возрасте до 35 лет.

По этому случаю на днях ректор КГУ имени Бердаха А.Реймов торжественно вручил победительнице международного конкурса "Молодой ученый-2021" Лобархан Базарбаевой диплом, медаль конкурса "Лучшие молодые учёные-2021" и удостоверение. А представителям творческого кружка "Шалола" — памятные подарки.

Х.Халилаева