ВСХОЖЕСТЬ САКСАУЛА БУДЕТ ПОВЫШЕНА НА 80 ПРОЦЕНТОВ
На испытательных участках территории высохшего дна Аральского моря, где осуществляются мероприятия по созданию лесов, применена новая инновационная технология, способная ускорить рост саксаула до 80 процентов.
В процессе посадки саксаула на высохшем дне Аральского моря внедрена технология использования гидрогеля "Аквасорб 3005" от SNF — ведущей в мире компании по производству водорастворимых полимеров.
Применение данного метода началось в марте текущего года с участием Комитета Республики Каракалпакстан по лесному хозяйству совместно с представительством ПРООН в Узбекистане.
Как отмечает первый заместитель председателя Комитета по экологии и охране окружающей среды Республики Каракалпакстан Мурат Жоллыбеков, данный продукт способствует сохранению влаги в корнеобитаемой зоне растения и вблизи него, оптимизируя водопотребление и ускоряя рост растений.
29 мая 2021 года проведено изучение всхожести саксаулов, посаженных на экспериментальных участках. В результате было выявлено, что на участках, где на литр воды применено 10 граммов препарата "Аквасорб 3005", всхожесть саксаула повысилась на 80 процентов, а на участке без применения данного продукта этот показатель был равен 20 процентам.
По итогам мониторинга было установлено, что применение данного продукта для озеленения высохшего дна Аральского моря является важной инновационной технологией в повышении всхожести саксаула, в результате чего он начал широко внедряться в практику.
Е.Каноатов,
УзА.