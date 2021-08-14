"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Экология

ВСХОЖЕСТЬ САКСАУЛА БУДЕТ ПОВЫШЕНА НА 80 ПРОЦЕНТОВ

На испытательных участках территории высохшего дна Араль­ского моря, где осуществляются мероприятия по созданию лесов, применена новая инновационная технология, способная ускорить рост саксаула до 80 процентов.

В процессе посадки саксаула на высохшем дне Аральского моря внедрена технология использования гидрогеля "Аквасорб 3005" от SNF — ведущей в мире компании по производству водорастворимых полимеров.

Применение данного метода началось в марте текущего года с участием Комитета Республики Каракалпакстан по лесному хозяйству совместно с представительством ПРООН в Узбе­кистане.

Как отмечает первый заместитель председателя Комитета по экологии и охране окружающей среды Республики Каракалпакстан Мурат Жоллыбеков, данный продукт способствует сохранению влаги в корнеобитаемой зоне растения и вблизи него, оптимизируя водопотребление и ускоряя рост растений.

29 мая 2021 года проведено изучение всхожести саксаулов, посаженных на экспериментальных участках. В результате было выявлено, что на участках, где на литр воды применено 10 граммов препарата "Аквасорб 3005", всхожесть саксаула повысилась на 80 процентов, а на участке без применения данного продукта этот показатель был равен 20 процентам.

По итогам мониторинга было установлено, что применение данного продукта для озеленения высохшего дна Аральского моря является важной инновационной технологией в повышении всхожести саксаула, в результате чего он начал широко внедряться в практику.

Е.Каноатов,

УзА.