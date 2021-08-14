"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Спорт

БАХАДЫР ДАВЛЕТЯРОВ: ОЛИМПИАДА — ЗАВЕТНАЯ ЦЕЛЬ КАЖДОГО СПОРТСМЕНА

XXXII Олимпийские игры, которые завершаются в Токио, дают достаточную пищу для размышлений и специалистам, и простым любителям спорта. Одна из них состоит в том, что в составе сборной страны все еще маловато наших земляков.

О том, какие возможности у каракалпакских спортсменов попасть на будущие Олимпийские игры, в частности, в таком виде спорта, как академическая гребля, мы обратились с вопросом к генеральному секретарю Федерации гребли Каракалпакстана, тренеру Специализированной детско-юношеской спортивной школы по водным видам спорта, заслуженному тренеру Республики Каракалпакстан, обладателю медали "Шухрат" Бахадыру Давлетярову.

— Читатель нашей газеты о вас узнал впервые как о спортсмене, который вместе со своими напарниками по двойке и четверке еще в 1990-е успешно представлял на международных соревнованиях молодую страну, показывали хорошие результаты. Тогда много говорили об успехах спортсменов по академической гребле. К сожалению, на Олимпиаду вы по разным причинам не смогли попасть. Расскажите, как вы участвовали на этих соревнованиях и что для вас значило пройти квалификацию на Олимпиаду?

— Девяностые годы прошлого столетия были для меня и для моих напарников очень успешными. Я еще был школьником в 1993 году, когда попал в состав сборной Узбекистана и нас из Каракалпакстана было 5 человек: кроме меня это В.Грищенко, Г.Машанов, Н.Есбосынов, Ч.Гасиев. Благодаря нашему тренеру В.Ю.Пахомову и Н.У.Байлепесову мы начали участвовать в международных соревнованиях, выполнили нормативы мастеров спорта. Однако из нас пятерых, позже в составе сборной осталось только двое: я и В.Грищенко. Первые успешные соревнования для нас были в 1997 году на чемпионате Азии. В четверке без рулевого мы заняли второе место, а в двойке с В.Грищенко, впоследствии мы с ним долго были в паре, мы пришли третьими. После этого чемпионата началась череда успехов на международных турнирах. Это Большая московская регата в 1997 году (в четверке пришли третьими). По итогам 1997 года я вошел в десятку лучших спортсменов страны и мы получили звание мастеров спорта международного класса.

Далее были Международная стамбульская регата в 1998 году, где мы в четверке стали первыми, Азиатские игры в 1998 году в Таиланде, в четверке пришли пятыми, Чемпионат Азии в Японии в 1999 году, где в восьмерке были вторыми, а в двойке — третьими. Последние были квалификационными соревнованиями и мы не смогли получить олимпийскую лицензию. Я был в шаге от главных для каждого спортсмена состязаний, но помешали некоторые обстоятельства и это самое большое сожаление. А далее были соревнования на Кубке Азии в 2000 году, где в четверке завоевали золото и я был единственным спортсменом в сборной из Каракалпакстана. А в 2002 году — Азиатские игры в Южной Корее, где я в составе восьмерки завоевал серебряную медаль, а в четверке — бронзовую. Потом на время пришлось оставить спорт, но вернулся обратно. В 2009 году меня пригласили помощником главного тренера по академической гребле сборной Узбекистана и я продолжил свой путь в спорте уже как тренер.

— Наверняка, многие мальчишки и девчонки равнялись на вас в эти годы, ведь интерес к академической гребле вырос?

— Да, действительно, интерес к этому виду спорта был большой. Среди моих воспитанников, кто добился высоких результатов, мастера спорта международного класса А.Узакбаев, Е.Хамидуллаев, И.Мамбетназаров, а также мастер спорта С.Байлепесов. К сожалению, по тем или иным причинам они оставили спорт, хотя имели большой потенциал. Очень хорошие результаты показывал тогда еще шестнадцатилетний А.Узакбаев. В 2010 году он на Кубке Азии в одиночке занял второе место. Тогда же его, молодого спортсмена заметил Президент И.А.Каримов. По просьбе спортсмена Президент подарил ему лодку, за что спортсмен обещал взять континентальное "золото", и в 2011 году он сдержал свое обещание, став первым на Кубке Азии. Другой воспитанник, И.Мамбетназаров, за спор­тивные успехи в 2018 году был удостоен Государственной премии "Мард углон".

— А какова сегодняшняя ситуация? Много ли желающих заниматься академической греблей, греблей на байдарке и каноэ?

— Да, желающих много. Я рад, что наш вид спорта остается популярным у подростков, именно с этого возраста мы набираем детей, и это не только мальчики, но и девочки. Сегодня около 300 детей занимается в нашей школе. Место тренировок — канал "Дослык", тренировки на канале выглядят очень зрелищно, многих детей подкупает этим гребля, когда они видят спортсменов на канале. Я сам так пришел в академическую греблю, увидев тренировку ребят. И наши тренеры В.Ю.Пахомов и Н.У.Байлепесов сделали многое для популяризации академической гребли в Каракалпакстане, когда этот спорт был еще малоизвестен. В.Ю.Пахомов, приехал в Нукус из Ташкентской области и посвятил себя работе с местными ребятами. Я в своей тренерской работе сейчас стараюсь идти по стопам и наставлениям своих тренеров. И наши питомцы стараются быть на высоте. Так, в этом году на чемпионате Узбекистана среди 2005-2010 годов рождения четверка на байдарках завоевала третье место, а байдарочница А.Сейтбаева пришла второй к финишу. Здесь же каноистки А.Калбаева, С Пахратдинова и У.Уснатдинова заняли третье место.

У нас есть и потенциальные паралимпийцы. Например, А.Уснатдинов на чемпионате Азии в 2018 году занял второе место. Юниоры Ж.Муртазаева и С.Оразбаев в этом году на первенстве Узбекистана заняли соответсвенно второе и третье места и еще по академической гребле Кубке Узбекистана А.Дуйсенбаев, Н.Мырзабаев, Ж.Аманбаев, М.Сапарниязов, Ф.Даулетбаев заняли второе место.

— Они могут быть возможными участниками будущих Олимпиад и Паралимпиад?

— Это возможно, мы надеемся и верим в это. Каждый из них уже решил посвятить себя спорту. Остальное — подготовка, для чего необходимо укрепить материально-техническую базу, нужен свой гребной канал инвентарь и, конечно, поддержка со стороны государства.

— Что же сегодня делается для этого?

— Для этого нам сегодня помогают построить новую базу на озере "Ашшыкуль". Мы благодарим наших спонсоров, которые обещали для нас построить специальные тренажеры, их у нас сегодня 5, а необходимо дополнительно еще хотя бы 10. Одной из проблем наших сегодня — это лодки для академической гребли, гребли на байдарке и каноэ, их тоже нам обещает приобрести спонсор.

Наличие полноценной базы, тренажеров, надеемся, привлечет в наш вид спорта еще больше талантливых юношей и девушек, а мы сделаем все, чтоб имена гребцов из Каракалпакстана ярко звучали на будущих Олимпийских и Паралимпийских играх. Ведь известно, что Олимпиада — заветная цель каждого спортсмена, так сказать, зенит спортивной карьеры...

Беседу вела

И.ПЕТРУШИНА