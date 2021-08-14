"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ ВРУЧЕНЫ

Как известно, за достойный вклад в укрепление межнациональной дружбы и согласия в стране, утверждение в обществе атмосферы толерантности, доброты и взаимопонимания между представителями разных наций и народностей, большие заслуги в сохранении и развитии самобытных национальных культур, обычаев и традиций, образцовую деятельность по воспитанию молодого поколения в духе любви и преданности Родине, активное участие в жизни общества, группа соотечественников были награждены орденами и медалями, а также нагрудным знаком "Дружба народов", учрежденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 1 июня текущего года.

З августа этого года в Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан состоялась церемония вручения государственных наград.

На мероприятии Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов и заместитель председателя Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан А.Тошев сердечно поздравили собравшихся с Днем дружбы народов.

Отмечалось, что сегодня в нашем государстве в мире и согласии проживают предс­тавители более 130 наций и народностей, 16 религиозных конфессий и вносят достойную лепту в развитие и процветание общей Родины. В стране успешно функционируют 150 национально-культурных центров, 38 обществ дружбы. Их плодотворная деятельность направлена на сохранение и приумножение национальных традиций и ценностей, самобытных культур. В действующем законодательстве предусмотрены нормы по всесторонней поддержке национально-культурных центров, созданию благоприятных условий для их работы. В настоящее время выдвигаемые ими инициативы широко поддерживаются через системы грантов, социальных заказов и субсидирования.

В ходе церемонии государственные награды вручены группе лиц. Кроме того, национально-культурным центрам были преподнесены памятные подарки.

Выступившие от имени награжденных председатель Совета объединения профсоюзных организаций Каракалпакстана, член Сената Олий Мажлиса, кавалер ордена "Мехнат шухрати" У.Жалменов, медсестра Жаслыкского лечебно-профилактического учреждения Кунградского районного медицинского объединения, кавалер ордена "Саломатлик" II степени Ж.Жугинисова, председатель сельского схода граждан "Сарайкуль" Ходжейлийского района Н.Мамедов выразили глубокую признательность главе государства за достойную оценку их труда.

— Как сказал Президент, наше самое большое богатство — это мир и стабильность, взаимоуважение между представителями разных наций и народностей, — отметила председатель Русского культурного центра Республики Каракалапкстан Г.Зоркина.

ККИА.

Фото М.Хабибуллаева.