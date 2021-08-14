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ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

О СЕМНАДЦАТОМ ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ СЕНАТА ОЛИЙ МАЖЛИСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

30 июля 2021 года в Ташкенте начало свою работу семнадцатое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

В работе пленарного заседания, прошедшего в формате видеоконференцсвязи, приняли участие члены правительства, руководители министерств и ведомств, а также представители средств массовой информации.

Вела заседание Председатель Сената Т. Нарбаева.

Работа пленарного заседания транслировалась в прямом эфире через официальный сайт Сената www.senat.uz и его страницы в социальных сетях.

Сначала сенаторы рассмотрели результаты изучения, проведенного Комитетом Сената по вопросам бюджета и экономических реформ по недостаткам, допускаемым в работе по проектированию, строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения в Самаркандской области в ходе реализации программ «Обод кишлок» и «Обод махалла», вопрос о котором поднимался на шестнадцатом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

На заседании о результатах данного изучения проинформировал председатель комитета Э. Гадоев.

После этого рассмотрен первый вопрос повестки дня пленарного заседания и определены приоритетные задачи по продвижению на межпарламентском уровне инициатив, выдвинутых в рамках международной конференции «Цент­ральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности» (Ташкент, 15-16 июля 2021 года).

По мнению сенаторов, Ташкентская международная конференция, проведенная по инициативе Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, стала историческим событием, создавшим предпосылки для формирования концептуально новых условий развития регионов Цент­ральной и Южной Азии.

Кроме того, она позволила осмыслить складывающиеся тенденции в региональном развитии, определить главные перспективы взаимодействия между Южной и Центральной Азией и наметить наиболее важные направления сотрудничества.

Как отмечалось, достижение целей конференции требует активного включения ресурсов парламентской дипломатии. Парламентарии могут и должны способствовать объединению потенциалов регионов, что станет важным фактором их устойчивого развития, социально-экономического прогресса и укрепления безопасности.

В этой связи в специально разработанном постановлении Сената обозначены приоритетные направления деятельности верхней палаты по активному продвижению через механизмы межпарламентского сотрудничества инициатив главы государства, укреплению правовых основ сотрудничества в сферах экономики, инвестиций, энергетики и инноваций в области развития «зеленых» технологий, координации усилий и содействию в выработке конкретных мер по решению экологических проблем и вопросов управления стихийными бедствиями, а также поддержке инициатив по защите окружающей среды и другие.

Кроме того, определены соответствующие механизмы парламентской дипломатии и парламентского контроля. В частности, расширение международных договоров Республики Узбекистан с государствами Цент­ральной и Южной Азии в целях укрепления взаимосвязи регионов, осуществление парламентского контроля за исполнением программ и планов по развитию международных отношений, в том числе путем заслушивания отчетов глав дипломатических представительств Республики Узбекистан в иностранных государствах по их деятельности, проведение мониторинга международных обязательств, в том числе утверждение национальных планов действий («дорожных карт») по развитию отношений между странами регионов.

На пленарном заседании даны конкретные поручения и рекомендации комитетам Сената, руководителям комиссий и групп по сотрудничеству с зарубежными парламентами по расширению и наполнению практическим содержанием заседаний групп по сотрудничеству, заслушиванию информации глав дипломатических представительств Республики Узбекистан в зарубежных странах, содействию в углублении межрегиональных связей, активизации просветительской работы в махаллях, избирательных округах и вузах.

Затем заслушан отчет Кабинета Министров Республики Узбекистан об исполнении в первом полугодии 2021 года Государственной программы по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в «Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения».

Отмечалось, что Государственная программа состоит из 273 пунктов, а в первом полугодии 2021 года предусматривалось обеспечение выполнения 116 пунктов. 89 из них выполнены полностью, срок реализации 2 пунктов продлен в установленном порядке.

В отчетном периоде доходы Государственного бюджета достигли 74,9 триллиона сумов. Общие расходы составили 79,3 триллиона сумов, из них расходы на социальную сферу составили 40,4 триллиона сумов, что на 16,6 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На основании постановления Президента Республики Узбекистан от 2 апреля 2021 года «О дополнительных мерах по реализации программ «Обод кишлок» и «Обод махалла» в 2021 году утверждены параметры по строительству, ремонту и благоустройству общей стоимостью 20,8 триллиона сумов в 7 794 селах и махаллях всех районов и городов.

По состоянию на 30 июня 2021 года создано 209,2 тысячи новых рабочих мест, 78,5 тысячи граждан обучены профессиям, выделены субсидии более 24 тысячам граждан.

В целях обеспечения занятости молодежи и организации содержательного досуга утверждены отдельные планы во всех секторах и махаллях Республики Каракалпакстан и областей и достигнуто трудоустройство более 425 662 юношей и девушек.

На заседании наряду с проделанной работой по обеспечению реализации программы обращено внимание и на недостатки.

По 7 пунктам программы в установленный срок не приняты постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан, что планировалось осуществить в первом полугодии 2021 года. В результате не были выполнены в срок следующие важные задачи программы. Среди них внедрение системы стимулирования выезжающих за границу граждан в рамках организованной трудовой миграции и успешно сдавших квалификационные экзамены по иностранному языку и профессиям, оказание содействия в получении образования, овладении определенной профессией детьми до 18 лет, нуждающимися в особом внимании, введение порядка предоставления образовательного кредита семьям с двумя и более детьми, обучающимися на контрактной основе в высшем образовательном учреждении.

Сенаторы также подчеркнули необходимость осуществления постоянного мониторинга за предоставлением услуг трудовым мигрантам Узбекистана в зарубежных странах, эффективной защитой их прав и интересов, в том числе жизни, здоровья, их условиями труда и своевременной выплатой заработной платы, установленной в контракте.

По данному вопросу принято соответствующее постановление Сената Олий Мажлиса.

Далее заслушана информация министра внутренних дел Республики Узбекистан о состоянии предупреждения правонарушений и их профилактики.

Как было отмечено, в течение 6 месяцев 2021 года Министерством внутренних дел совместно с другими ответственными министерствами и ведомствами, негосударственными некоммерческими организациями и другими институтами гражданского общества в республике осуществлен ряд эффективных мер по предупреждению преступности, обеспечению защиты прав и свобод и законных интересов граждан.

В частности, за 6 месяцев 2021 года раскрыто 95,3 процента преступлений от их общего количества, задержаны 1 833 разыскиваемых лица, найдены 218 лиц, признанных пропавшими без вести. По инициативе сотрудников органов внутренних дел в указанный период выявлено 15 434 преступления.

Следует отметить, что количество преступлений, выявленных по инициативе сотрудников органов внутренних дел, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года улучшено на 71,4 процента.

Однако проведенные изучения показали недостаточность проделанной работы по профилактике правонарушений и раннему предупреждению преступности, наличие определенных недостатков в деятельности органов внутренних дел, ждущих решения проблем и полностью неиспользованных возможностей.

В частности, за 6 месяцев 2021 года общее количество преступлений, совершенных по республике, составило 45 630, на 100 тысяч населения в среднем приходится 132 преступления. Этот показатель по сравнению с прошлым годом увеличился на 111,9 процента.

Допущено совершение преступлений, которые могли быть предупреждены: убийство — 217, нанесение телесных повреждений — 4 137, разбой — 135, хулиганство — 1 100, кража — 7 618, мошенничество — 9 439.

Кроме того, около 6 тысячами безработных совершены преступления, особенно в Андижанской, Ташкентской, Ферганской областях и городе Ташкенте. Это свидетельствует о неэффективной организации на местах работы по обеспечению занятости населения.

Совершаются особо тяжкие преступления, так как вопрос своевременного решения неблагополучия, конфликтов в семьях остается без внимания активистов махаллей и широкой общественности.

77 преступлений, совершенных за 6 месяцев 2021 года в рамках семейных отношений, связаны с убийством, 798 — с нанесением телесных повреждений.

Кроме того, не должным образом организована работа по предупреждению дорожно-транспортных происшествий на территории республики. В нашей стране существуют проблемы с порядком подготовки водителей и сдачи ими экзаменов.

Необходимо также усовершенствовать правила дорожного движения в новой редакции, утвержденные постановлением Кабинета Министров от 24 декабря 2015 года №370. Некоторые пункты данных правил заменены, в связи с этим ссылки в соответствующих пунктах относятся к совершенно другим пунктам.

В связи с тем, что на автомобильных дорогах не в полной мере и неэффективно установлен действенный контроль за обеспечением безопасности пассажиров, за 6 месяцев 2021 года в республике зафиксировано в общей сложности около 3,5 миллиона нарушений правил дорожного движения, что на 40,8 процента больше, чем в 2020 году.

Не на должном уровне находится и взаимодействие сотрудников дорожно-патрульной службы с участниками дорожного движения. А уровень знаний и правовая культура отдельных сотрудников не соответствуют сегодняшним требованиям. В результате с каждым днем растет число серьезных возмущений граждан.

На заседании сенаторами также уделено внимание вопросам формирования нетерпимого отношения к преступности среди населения, предупреждения преступлений, обеспечения защиты прав и свобод и законных интересов граждан.

По данному вопросу принято соответствующее постановление Сената Олий Мажлиса.

После этого в центре обсуждения был вопрос об исполнении мероприятий, определенных в рамках программ социально-экономического развития Баяутского, Каршинского, Бустанского, Туракурганского, Алатского районов и города Каттакургана.

Отмечалось, что в этих регионах проведена определенная работа, запущено 303 инвестиционных проекта по развитию промышленности, сферы услуг и сельского хозяйства стоимостью почти 912,1 миллиарда сумов и создано более 3 800 новых рабочих мест.

В рамках намеченных мероприятий по развитию социальной инфраструктуры проведена работа по строительству, реконструкции и ремонту 6 дошкольных образовательных организаций, 7 общеобразовательных школ и 3 учреждений здравоохранения, а также 3 объектов культуры. На эти цели израсходованы бюджетные средства в размере более 47,0 миллиарда сумов.

Полностью обеспечено исполнение более 50 мероприятий по устранению проблем в коммунальной сфере, обеспечению населения качественной и непрерывной электроэнергией, природным газом и питьевой водой.

В квартирах жителей установлено около 1700 автоматизированных газовых счетчиков. В целях обеспечения чистой питьевой водой построено и введено в эксплуатацию 9 водопроводных сооружений.

Вместе с тем анализ показывает, что по состоянию на 1 июля текущего года 79 мероприятий не проведены своевременно и возникли проблемные ситуации в реализации 106 мероприятий.

Несмотря на то, что предусмотренные Инвестиционной программой средства и республиканский бюджет определены как источники финансирования мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и оснащению объектов социальной инфраструктуры, 24 из них (9 в 2020 году и 15 в 2021 году) не включены в Инвестиционную программу на текущий год, до сих пор не выделены соответствующие средства.

В частности, в сфере дошкольного образования не профинансированы мероприятия по реконструкции и ремонту 3 дошкольных образовательных организаций на 150 мест в Баяутском районе и на 50 мест в Каршинском районе. Не начата работа по реконструкции дошкольной образовательной организации №47 Туракурганского района за счет средств специального фонда Министерства дошкольного образования.

В сфере народного образования не профинансированы из республиканского бюджета мероприятия по строительству в Туракурганском районе школы на 330 мест, ремонту здания отдела народного образования Бустанского района.

Несмотря на то, что на объектах здравоохранения Алатского района за счет средств республиканского бюджета намечено провести строительные, ремонтные работы и оснащение на сумму 3,7 миллиарда сумов, на сегодняшний день эти мероприятия не профинансированы.

За счет средств Фонда развития культуры и искусства при Министерстве культуры не начаты мероприятия по капитальному ремонту бывшего Дворца культуры «Харбийлар» Каттакурганского военного гарнизона, находящегося в ведении Министерства культуры, и строительству новой детской школы музыки и искусства в кургане «Ингичка».

На пленарном заседании заслушана информация руководителей хокимиятов и ответственных министерств и ведомств относительно допущенных ошибок и недостатков.

По данному вопросу принято соответствующее постановление Сената Олий Мажлиса.

После этого обсуждены результаты изучения состояния исполнения законов, правоприменительной практики и мониторинга принятия подзаконных актов.

Отмечалось, что в целях кардинального повышения качества законодательной деятельности, совершенствования правового обеспечения проводимых реформ налажена практика изучения состояния исполнения законов, правоприменительной практики и мониторинга принятия подзаконных актов. Комитетами Сената совместно с Институтом проблем законодательства и парламентских исследований и другими заинтересованными организациями изучено 20 законов Республики Узбекистан.

Анализ показал, что из-за отсутствия четких механизмов в некоторых законах, наличия отсылочных норм сфера в основном регулируется подзаконными актами, нормы некоторых законов не применяются на практике, в связи с чем законы необходимо пересмотреть и совершенствовать.

По данному вопросу принято соответствующее постановление Сената Олий Мажлиса.

На этом завершился первый день работы семнадцатого пленарного заседания Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

31 июля в Ташкенте продолжилась работа семнадцатого пленарного заседания Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

В заседании, которое прошло в форме видеоконференции, приняли участие члены правительства, руководители ведомств, а также работники средств массовой информации.

Пленарное заседание вела Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева.

Работа пленарного заседания транслировалась в прямом эфире на официальном веб-сайте Сената Олий Мажлиса и его страницах в социальных сетях.

Сенаторы сначала заслушали информацию Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды по вопросу вырубки деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд.

Указом Президента Республики Узбекистан от 3 февраля 2021 года срок действия моратория, введенного 1 ноября 2019 года, на вырубку ценных пород деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд, продлен до 31 декабря 2021 года.

Вместе с тем отмечено, что наблюдается незаконная выдача разрешений органами местной власти на вырубку деревьев и кустарников, несмотря на заключения территориальных органов экологии и охраны окружающей среды по вырубке деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд.

Данный вопрос все больше вызывает недовольство широкой общественности и средств массовой информации. В частности, за истекший период 2021 года в электронных СМИ на эту тему опубликован 41 материал.

Отмечено, что за первое полугодие текущего года в республике совершено 2 597 правонарушений, связанных с незаконной вырубкой деревьев и кустарников, нанесен ущерб растительному миру на сумму 6,7 млрд сумов. В том числе незаконно срублено 2 407 деревьев ценных сортов, 2 109 деревьев менее ценных пород, 1744 м3 кустарников.

При этом наибольшее количество вырубленных деревьев приходится на Республику Каракалпакстан, Самаркандскую, Кашкадарьинскую, Навоийскую, Ташкентскую области.

Кроме того, сенаторы отметили, что не организована работа по учету вновь посаженных деревьев, созданию единой электронной базы саженцев и внесению в нее данных о них.

На сегодня инвентаризация деревьев проводится один раз в пять лет, что приводит к увеличению случаев их вырубки, а также отсутствию точных статистических данных.

На заседании сенаторы высказали замечания и предложения по дальнейшему усилению мер, направленных на предупреждение вышеотмеченных правонарушений, организацию системной работы по охране окружающей среды и экологии, предупреждению подобных ситуаций, вызывающих общественный резонанс.

По данному вопросу принято соответствующее постановление Сената Олий Мажлиса.

После этого сенаторы рассмотрели Закон «Об обеспечении сейсмической безопасности населения и территории Республики Узбекистан».

Сегодня отношения в сфере обеспечения сейсмической безопасности разрозненно регулируются почти 20 подзаконными актами, и далеко не все мероприятия, которые должны осуществляться в этом направлении, предусмотрены законодательством.

Поэтому необходимо ввести единые правовые нормы, регулирующие отношения в сфере обеспечения сейсмической безопасности населения и территории республики.

Учитывая вышеотмеченное и в соответствии с постановлением Президента страны «О мерах по коренному совершенствованию системы обеспечения сейсмической безопасности населения и территории Республики Узбекистан» разработан Закон «Об обеспечении сейсмической безопасности населения и территории Республики Узбекистан».

Документом определяются полномочия государственных органов, в частности Кабинета Министров, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства строительства, Академии наук и органов государственной власти на местах по обеспечению сейсмической безопасности. Также устанавливается классификация объектов обеспечения сейсмической безопасности, порядок проведения проверок и мониторинга сейсмостойкости зданий и сооружений, а также определения вероятности землетрясений.

Кроме того, законом определяются права и обязанности граждан в области ликвидации последствий сильных землетрясений, восстановления объектов, пострадавших в результате сильных землетрясений, — за счет средств государственного бюджета, средств международных финансовых институтов и других не запрещенных источников, а также права и обязанности граждан в области обеспечения сейсмической безопасности.

В целом закон служит регулированию отношений в сфере обеспечения сейсмической безопасности населения и территории республики, устранению пробелов в действующем законодательстве, а также осуществлению контроля за качеством строительства сейсмостойких зданий и сооружений.

Закон одобрен сенаторами.

Далее сенаторы обсудили Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием порядка предоставления земельных участков и их пользования, а также системы учета земель и ведения государственного земельного кадастра».

Законом вносятся изменения и дополнения в 6 кодексов и 12 законов. При этом:

- законы дополнены отдельной статьей, в которой отражены основные понятия;

- отменяются полномочия органов государственной власти районов и городов по владению, использованию и передаче в аренду земли, реализации как собственности земельных участков вместе с объектами сферы торговли и оказания услуг юридическим и физическим лицам, а также реализации права на пожизненное наследуемое владение земельными участками гражданам на основе аукционных торгов;

- исключаются права юридических лиц постоянного владения, срочного (временного) пользования земельными участками, а также права физических лиц пожизненного наследуемого владения, постоянного пользования, срочного (временного) пользования земельными участками;

- четко определены обстоятельства и сроки предоставления в аренду, которые являются основанием для аренды земли на договорной основе;

- в случаях, четко определенных законом, земли сельскохозяйственного назначения разрешается непосредственно предоставлять по решению Кабинета Министров;

- внедряется новый механизм установления государственного и общественного контроля за предоставлением земельных участков и их рациональным использованием.

Принятие закона послужит совершенствованию земельных отношений в сфере сельского хозяйства, предпринимательства и градостроительства, оптимизации земельных прав, охране сельскохозяйственных, особенно орошаемых земель, обеспечит прозрачность и открытость в предоставлении земельных участков, уменьшению случаев коррупции, аннулированию механизма принятия решения о выделении земли одним лицом, а это укрепит право собственности на землю.

Закон одобрен сенаторами.

На пленарном заседании также обсужден Закон «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Отмечалось, что в стране неуклонно растет число инфицированных коронавирусной инфекцией, а также случаев с летальным исходом. Одной из принятых эффективных мер в борьбе с заболеванием является массовая вакцинация населения.

Действующими законами «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об охране здоровья граждан» предусмотрены меры по проведению профилактических прививок в рамках санитарно-гигиенических мероприятий и противоэпидемических мероприятий. При этом гражданин или его законный представитель имеет право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения (за исключением оказания медицинской помощи лицам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, без их согласия).

Однако, отсутствует норма о том, что в случае угрозы распространения инфекционных заболеваний может быть введена профилактическая вакцинация населения.

Исходя из вышеизложенного разработан Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

В статью 28 Закона «Об охране здоровья граждан» вносится норма, согласно которой по решению Главного государственного санитарного врача Республики Узбекистан в порядке, установленном законодательством, может быть введено проведение профилактической вакцинации населения в случае угрозы распространения карантинных и других опасных для человека инфекционных заболеваний.

Принятие закона способствует укреплению законодательных основ организации массовой вакцинации населения и устранению имеющихся противоречий в действующем законодательстве по введению проведения профилактической вакцинации в случае угрозы распространения инфекционных заболеваний.

Закон одобрен сенаторами.

После этого обсужден Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием Закона Республики Узбекистан «О лицензировании, разрешительных и уведомительных процедурах».

Отмечено, что на четырнадцатом пленарном заседании Сената, состоявшемся в апреле 2021 года, был одобрен единый упрощенный закон, которым координируются акты законодательства в сфере лицензирования и разрешительных процедур.

Документом упраздняются 70 действующих видов лицензируемой деятельности и 34 вида разрешений, а также устанавливается требование о необходимости внесения изменений и дополнений в 33 закона, регулирующие данную сферу.

В частности, вносятся изменения и в Закон «О банках и банковской деятельности». В соответствии с ними отменяется процедура получения банком разрешения Центрального банка на создание филиала, как это установлено действующим законодательством. Вместо этого банки уведомляют в установленном порядке Центральный банк об открытии и ликвидации своего филиала или офиса банковских услуг.

Учитывая, что наряду с лицензированием действуют иные разрешительные и уведомительные процедуры, которые могут приносить в незаконном порядке крупный доход, вносятся соответствующие изменения и дополнения в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности для привлечения к ответственности лиц, совершивших правонарушения.

Кроме того, вносятся изменения в законы «О физической культуре и спорте», «Об охране природы», «Об оценочной деятельности» и ряд других.

Принятие закона будет способствовать повышению эффективности законодательных актов по проведению лицензионных, разрешительных и уведомительных процедур, которые играют важную роль в активизации деловой среды.

Закон одобрен сенаторами.

На пленарном заседании сенаторы рассмотрели Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим совершенствованием правовой охраны объектов интеллектуальной собственности».

Данный закон разработан для полного учета требований, сдающих заявки на объекты интеллектуальной собственности, успешного внедрения международного опыта в этой области, укрепления позиций страны в международных рейтингах, совершенствования законодательства в соответствии с требованиями международных актов в области авторского права и смежных прав.

Документом предусматривается внесение изменений и дополнений в Гражданский кодекс, законы «Об изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах», «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», «Об авторском праве и смежных правах».

Кроме того, находят свое отражение такие нормы, как введение ускоренной экспертизы в процессе государственной регистрации объектов интеллектуальной собственности, значительное сокращение сроков регистрации объектов интеллектуальной собственности, а также продление срока охраны имущественных прав в области авторского права и смежных прав, установление размера возмещения причиненного ущерба.

Закон одобрен сенаторами.

После этого на пленарном заседании обсужден Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием деятельности Счетной палаты Республики Узбекистан».

Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием бюджетного процесса» перед Счетной палатой Республики Узбекистан была определена задача по изучению полноты поступления средств в бюджетную систему и контролю прозрачности бюджета.

В связи с этим рассмотренным законом установлены нормы по обеспечению соблюдения Счетной палатой порядка обеспечения открытости бюджетного процесса. Данные нормы касаются также вопросов формирования и целевого использования средств внебюджетных целевых фондов.

Кроме того, Законом «О государственных закупках», принятым в новой редакции, на Счетную палату возложены функции по осуществлению контроля за правильным применением законодательства в сфере государственных закупок.

Исходя из этого документом устанавливается порядок осуществления финансового контроля за эффективным и целевым использованием государственных средств при осуществлении государственных закупок.

Согласно закону теперь Счетная палата будет определять факторы, препятствующие своевременному внедрению и эффективному функционированию системы внутреннего контроля по противодействию коррупции, а также систематически анализировать их, вносить информацию по их результатам.

Кроме того, на Счетную палату законом возложены задачи, связанные с осуществлением контроля за выполнением мер, направленных на сокращение теневой экономики.

Законом определены функции Счетной палаты в сфере осуществления контроля за соблюдением порядка обеспечения открытости бюджетного процесса.

Отмечалось, что законом устранены имеющиеся недостатки правового регулирования деятельности Счетной палаты.

Закон в целом разработан с учетом национальной практики и многолетнего положительного опыта зарубежных государств. Закон предусматривает осуществление государственного контроля за выполнением требований законодательства о государственных закупках, соблюдением порядка полного поступления средств в бюджеты бюджетной системы и другие фонды, и обеспечением открытости бюджетного процесса, сокращением теневой экономики.

Закон одобрен сенаторами.

Далее рассмотрен Закон «О присоединении Республики Узбекистан к международному соглашению по оливковому маслу и столовым оливкам (Женева, 9 октября 2015 года)».

Основная цель Соглашения заключается в гармонизации национального и международного законодательства в области выращивания оливок, содействии в обмене информацией, координации научно-исследовательских работ, поощрении технического сотрудничества и исследований в области выращивания оливок и производства масла.

В ходе обсуждений подчеркивалось, что в Узбе­кистане имеется значительный потенциал в этом направлении. К примеру, оливки выращивают в Джаркурганском и Алтынсайском районах Сурхандарьинской области и Учкуприкском районе Ферганской области на площади около 20 га. Вместе с тем в стране пока еще нет научно обоснованных стандартов и рекомендаций по агротехнике выращивания и переработке оливок.

Сенаторы отметили, что принятие этого закона и присоединение нашей страны к международному соглашению откроют ряд возможностей для дальнейшего развития отрасли в нашей стране, в том числе для выращивания новых оливковых плантаций, запуска предприятий по их переработке в тесном научно-техническом и инвестиционном сотрудничестве с зарубежными странами.

Подчеркивалось, что документ не противоречит международным обязательствам нашей страны и внутреннему законодательству и полностью отвечает коренным интересам Республики Узбекистан.

Закон одобрен сенаторами.

После этого сенаторы обсудили результаты изучения некоторых решений местных Кенгашей народных депутатов

Данный вопрос изучен Комитетом Сената по аграрным, водохозяйственным вопросам и экологии. В соответствии с решением хокима Яккабагского района от 18 мая 2020 года агрофирме в форме ООО «Коплон дара шахзодаси» для развития кролиководства из резервного фонда района на основании договора долгосрочной аренды выделено 17,0 га земли.

После этого между хокимиятом района и агрофирмой в форме ООО «Коплон дара шахзодаси» был заключен договор аренды земли сроком на 49 лет. Однако, в соответствии с решением Яккабагского районного Кенгаша народных депутатов от 23 марта 2021 года отменены решения хокима района о выделении земельных участков агрофирме в форме ООО «Коплон дара шахзодаси» и ряду других фермерских хозяйств, земельные участки возвращены в резервный фонд района.

При изучении выявлено, что эти решения приняты с нарушением ряда действующих законодательных актов.

Схожая ситуация наблюдается и в решении хокима Узунского района, в соответствии с которым гражданину И. Муртазаеву было выделено 52,7 га земельных площадей для создания фермерского хозяйства хлопково-зернового направления. После чего на основании документа между хокимиятом района и руководителем фермерского хозяйства «Замин Султон Барака» И.Муртазаевым заключен договор аренды земли сроком на 31 год.

Однако, решением Узунского районного Кенгаша народных депутатов «О налаживании эффективного и рационального использования земельных площадей района, отведенных под хлопок и зерно», принятого с нарушением ряда действующих законодательных актов, досрочно прекращены договоры об аренде земли, заключенные с фермерским хозяйством «ЗаминСултон Барака» и еще 35 фермерскими хозяйствами, а земельные площади возвращены в резерв районного хокимията.

По рассмотренному вопросу принято постановление Сената.

На семнадцатом пленарном заседании рассмотрены вопросы усиления парламентского контроля по работе с обращениями населения.

Отмечено, что на видеоселекторном совещании, состоявшемся 23 июля текущего года под председательством Президента Шавката Мирзиёева, подвергнута жесткой критике система решения на местах проблем, с которыми сталкиваются физические и юридические лица, и обозначен ряд важных задач по новой организации системы работы с обращениями населения.

Было подчеркнуто, что комитеты Сената путем глубокого анализа будут критически рассматривать информацию руководителей министерств и ведомств и органов государственной власти на местах и усиливать парламентский контроль.

Жокаргы Кенесу Республики Каракалпакстан, областным и Ташкентскому городскому Кенгашу народных депутатов рекомендовано ежеквартально заслушивать и критически обсуждать информацию соответственно Совета Минис­тров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и города Ташкента, а также своевременно устранять недостатки путем организации оперативных слушаний по обращениям, вызвавшим дискуссии в обществе и требования объяснений от ответственных лиц.

Кабинету Министров Республики Узбекистан поручено принимать необходимые меры по усилению ответственности министерств и ведомств и органов государственной власти на местах по даче разъяснений по наиболее часто поступающим обращениям граждан, вопросам, вызывающим обсуждение в социальных сетях, на основе их анализа.

Далее сенаторы рассмотрели вопрос об утверждении Типового регламента областного, районного, городского Кенгаша народных депутатов и Типового положения о постоянных комиссиях областного, районного, городского Кенгаша народных депутатов.

За прошедший период внесены изменения и дополнения в ряд законодательных актов, регулирующих деятельность местных Кенгашей. Расширены их полномочия и ответственность, установлена подотчетность руководителей ряда местных исполнительных органов перед местными Кенгашами.

Кроме того, в местных Кенгашах созданы отдельные секретариаты, на которые возложены задачи по оказанию организационных и аналитических услуг Кенгашу, постоянным комиссиям и депутатам, а также по координации их деятельности.

А это потребовало внесения изменений и дополнений в Регламент, который является одним из основных нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность местных Кенгашей.

В то же время в сегодняшней практике деятельность постоянных комиссий местных Кенгашей не полностью соответствует деятельности комитетов Сената, которые работают напрямую с ними.

Один комитет Сената должен был работать с несколькими постоянными комиссиями местных Кенгашей, или, наоборот, постоянные комиссии местного Кенгаша также должны были работать с несколькими комитетами Сената.

Принимая во внимание изменения и дополнения, внесенные в законодательство за прошедший период, структурные изменения в государственном управлении в результате политических, правовых, социально-экономических реформ в стране, а также предложения депутатов местных Кенгашей, усовершенствованы действующие Типовой регламент местных Кенгашей и Типовое положение о постоянных комиссиях, которые были утверждены сенаторами.

В повестку дня пленарного заседания внесен вопрос о внедрении рейтинговой системы реализации государственной молодежной политики в регионах.

В Указе Президента «О дополнительных мерах по всесторонней поддержке молодежи и дальнейшему повышению ее общественной активности» Сенату Олий Мажлиса рекомендовано внедрить рейтинговую систему по оценке реализации государственной молодежной политики в регионах.

В связи с этим Сенатом вводится рейтинговая система по оценке реализации государственной молодежной политики в регионах. Она определяет такие основные приоритеты, как обеспечение прав, свобод и законных интересов молодежи, защита ее жизни и здоровья, обеспечение открытого и качественного образования для юношей и девушек, создание условий для их трудоустройства и занятости, в том числе молодежного предпринимательства, налаживание сотрудничества парламента и местных Кенгашей с молодежью, и другие.

На основании Положения Республиканской рейтинговой комиссии, созданной при Сенате, реализация государственной молодежной политики в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте оценивается на основе специальных индикаторов.

В состав Республиканской комиссии во главе с Председателем Сената входят первые руководители министерств и ведомств, работающие непосредственно с молодежью.

Данная комиссия организует, координирует процесс рейтинговой оценки регионов, обобщает данные и результаты и осуществляет мониторинг.

Реализация государственной молодежной политики в районах и городах оценивается на основе индикаторов местными Кенгашами народных депутатов. Рабочим органом по рейтинговой оценке регионов определено Агентство по делам молодежи Узбекистана.

Регионы-победители будут объявляться Республиканской комиссией до 1 июня каждого года.

Регион с наибольшим количеством баллов будет награжден знаменем победителя. Кроме того, в регионе -победителе будут организованы молодежный и студенческий форумы по случаю 30 июня — Дня молодежи Республики Узбекистан.

Результаты рейтинговой оценки будут критически обсуждаться на заседаниях Сената Олий Мажлиса, районных и городских Кенгашей народных депутатов. Будут приняты меры по решению выявленных проблем и недостатков на местах.

Данные, представленные регионами о реализации государственной молодежной политики, будут изучаться на местах Рабочей группой Сената. Система оценки будет находиться под постоянным контролем Сената.

В ходе обсуждений отмечено, что новая система будет служить реализации надежд молодых людей, откроет перед ними широкие возможности, еще больше повысит ответственность соответствующих руководителей.

По данному вопросу принято соответствующее постановление Сената Олий Мажлиса.

Также на пленарном заседании сенаторы заслушали отчет Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма о деятельности за 2020 год — первое полугодие 2021 года.

Отмечалось, что за отчетный период комитет провел системную работу по развитию межпарламентских связей, обеспечению внешнеполитических и внешнеэкономических интересов Узбекистана, укреплению международного имиджа и авторитета страны.

Подчеркивалось, что несмотря на глобальную пандемию COVID-19 за отчетный период наблюдался рост межпарламентского сотрудничества Сената. Практически удвоилось количество групп дружбы по сотрудничеству по вопросам гендера, межрегионального сотрудничества, продвижения идей просвещенного ислама и укрепления партнерства в сфере паломнического и молодежного туризма с зарубежными парламентами, которое достигло 49.

За отчетный период комитетом при участии депутатов местных Кенгашей народных депутатов и с привлечением экспертов в сфере законодательной деятельности рассмотрено и вынесено на утверждение Сената 7 законов. Проведено 20 контрольно-аналитических мероприятий, в том числе 10 слушаний информации министерств и ведомств, 4 отчета глав дипломатических представительств Республики Узбе­кистан в зарубежных странах (всего заслушаны отчеты 23 послов), изучено состояние исполнения и принятия подзаконных актов по 4 законам.

Отмечалось, что комитетом с 2021 года внедрен в практику контроль над ходом исполнения «Дорожных карт», подписанных по итогам визитов на высшем уровне.

На основе обращений граждан и консультаций с ведущими экспертами подготовлено 3 парламентских запроса в Кабинет Минис­тров. Кроме того, пересмотрены механизмы работы с обращениями граждан. Усилено взаимодействие с депутатами местных Кенгашей народных депутатов по рассмотрению и решению жалоб граждан. Исходя из обращений внедрено в практику направление парламентских запросов по системным проблемам и недостаткам, волнующим население.

Подчеркнута необходимость оказания методического содействия местным Кенгашам народных депутатов в организации заслушивания информации заместителей хокимов о проделанной работе в сфере привлечения иностранных инвестиций и содействия экспорта. Кроме того, целесообразно активизировать работу по поддержке развития межрегиональных связей с зарубежными странами и расширению межпарламентского сотрудничества по созданию дополнительных гарантий и возможностей для отечественных трудовых мигрантов в зарубежных странах.

На пленарном заседании обсуждено 19 вопросов, в том числе 7 законов.

На этом завершилась работа семнадцатого пленарного заседания Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

Информационная служба Сената

Олий Мажлиса Республики Узбекистан