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ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

30 июля этого года в Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан в честь знаменательной даты — Дня дружбы народов — состоялось торжественное мероприятие.

В нем приняли участие Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов, члены Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, правительства Каракалпакстана, депутаты Жокаргы Кенеса, представители национальностей, проживающих в нашей республике, работники национально-культурных центров.

Председатель Сената Т.Нарбаева по видеоконференцсвязи зачитала Поздравление Президента народу Узбекистана с Днем дружбы народов.

Отмечалось, что Узбекистан — страна, обладающая огромными ресурсами. Но самое большое наше богатство — это мир и стабильность, взаимоуважение между различными нациями и конфессиями.

В нашей Конституции и законах закреплено, что все граждане Республики Узбекистан независимо от их национальности, языка и религии имеют равные права и свободы. Им обеспечены все возможности для развития своей культуры, традиций и обычаев.

Сегодня в стране единой и дружной семьей живут представители более 130 наций и народностей. Они самоотверженно трудятся во всех сферах и отраслях и вносят достойный вклад в развитие и процветание родного Узбекистана.

Накануне замечательного праздника — Дня дружбы народов ряд наших граждан разных национальностей были удостоены высоких государственных наград.

Так, заведующий отделом селекции и семеноводства хлопка Каракалпакского сельскохозяйственного научно-исследовательского института Узакбай Айтжанов, председатель Совета объединений профсоюзных организаций Каракалпакстана, член Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Улыкбек Жалменов награждены орденом «Мехнат шухрати», директор женского дома-интерната для лиц с инвалидностью «Мурувват» города Нукуса Лидия Ким удостоена ордена «Соглом авлод учун» I степени, медсестра Жаслыкского лечебно-профилактического учреждения Кунградского районного медицинского объединения Жанар Жугинисова — ордена «Саломатлик» II степени, начальник группы Устюртской горно-геофизической партии филиала «Устюрт геофизика экспедицияси» акционерного общества «Узбекгеофизика» Зарипбай Батбаев награжден орденом «Дустлик», заместитель председателя сельского схода граждан «Тик узяк» Муйнакского района по делам семьи, женщин и социально-духовным вопросам Даригуль Аметова отмечена медалью «Шухрат».

Пресс-служба Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан.