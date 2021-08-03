"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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«КРАСА ЛЕТА»

— выставка под таким названием открылась на днях в Выставочном зале Каракалпакского отделения Академии художеств Узбекистана.

Благодаря кисти художника передаются самые красивые и необыкновенные проявления любого сезона. В том числе и жаркие летние дни. На выставке "Краса лета" было представлено более 30 картин 10 известных и молодых художников нашей республики.

Мероприятие открыла председатель Каракалпакского отделения Академии художеств Узбекистана У.Утегенова. Затем выступили народный художник Каракалпакстана С.Байбосынов и художник А. Худайбергенов, которые отметили большое значение природы и сезонных изменений в творчестве мастеров изобразительного искусства.

Внимание зрителей выставки привлекли работы народных художников Каракалпакстана Ж.Лепесова "Девушки, собирающие лимоны" и С.Байбосынова "Натюрморт", "Родник", заслуженного наставника молодежи Каракалпакстана А.Раджапова"Самарканд. Шахи зинда", "Койкырылган кала", "Цветы", А.Худайбергенова "Этюд. Кызкеткен", Б.Тажимуратова "Отражение аула", Б.Серекеева "Отдых", Т.Сулейманова "Мангитский аул", "Пейзаж" и другие.

Стоит отметить, что недавно художник С.Байбосынов принял участие в пленэре в городе Ангрен, где им были созданы прекрасные пейзажи, в его работах можно увидеть необыкновенную природу, горные вершины и родники. Он также побывал на этюдах и в Чимбайском районе, результатом чего стали запоминающиеся полотна, на которых изображен район в летний период года. Эти и другие картины известного мастера кисти нашли свое место и на сегодняшней выставке.

Х.Халилаева.

На снимках: во время выставки.

Фото

М.Хабибуллаева.