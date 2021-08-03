"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ЗА ПОЛУГОДИЕ

На днях в Каракалпакском Республиканском управлении Агент­ства государственных услуг состоялась пресс-конфе­ренция, посвященная итогам деятельности за 6 месяцев нынешнего года.

В ней приняли участие ответственные работники управления, представители СМИ, пресс-служб министерств и ведомоств, а также, блогеры.

Работу пресс-конференции вел заместитель руководителя Каракалпакского республиканского Управления Ерназар Досанов.

В своем выступлении он дал подробную информацию о работе по повышению качества услуг, созданию удобств населению, профилактике бюрократии и рассказал о новых вводимых видах услуг.

За шесть месяцев 2021 года населению оказаны более 576 тысяч государственных услуг, что на 66% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а также 7302 субъекта предпринимательства прошли государственную регистрацию. Стоит отметить, что и этот показатель имеет тенденцию роста.

В целях предоставления дополнительных удобств населению нашей республики созданы "Мобильные государственные услуги", с начала нынешнего года по республике ими осуществлены более 39 тысяч выездных услуг.

Вместе с тем, также были выявлены и ряд случаев халатных действий органов государственных услуг. За 6 месяцев текущего года было отмечено 1326 таких фактов. К виновникам применены соответствующие меры воздействия.

В целях профилактики подобных нарушений организовываются рейды под названием "Секретный клиент", в ходе которого сотрудники Управления интересуются у клиентов о качестве работы своих сотрудников.

Во время пресс-конференции были затронуты и вопросы, касающиеся деятельности органов ЗАГСа. Здесь самая больная тема — это рост количества разведенных семей по сравнению с прошлым годом.

Представители управления выразили готовность к совместной работе с журналистами по вышеуказанным и другим злободневным вопросам. Также были перечислены виды новых услуг, которые в скором времени будут внедряться не только в городе Нукусе, но и в отдаленных аулах нашей республики.

Журналисты и блогеры получили ответы на интересующие вопросы.

Х.АСЕНОВА.

Фото

М.Хабибуллаева.