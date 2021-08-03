"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ С ГРАЖДАН

Недавно в жокаргы кенесе республики каракалпакстан сов­местно с комитетом сената олий мажлиса по вопросам развития региона приаралья было организовано совещание, посвященное исполнению задач, определенных на состоявшемся 23 июля текущего года под председательством президента видеоселекторном совещании по мерам организации новой системы работы с обращениями населения.

Работу совещания вел заместитель Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Давлетов.

Было отмечено, что исходя из поручений, данных главой государства, будет создана единая для всех министерств, ведомоств и хакимиятов онлайн-платформа для регистрации, рассмотрения и контроля результатов обращений. Созданные рабочие группы в течение 15 дней будут рассматривать обращения и решать проблемы граждан из самых отдаленных аулов на местах. Не менее двух дней в неделю в дальних сходах граждан будут организовываться выездные приемы населения.

Выступившие на совещании председатель Комитета Сената по вопросам развития региона Приаралья Б.Алиханов, руководитель Народной приемной Президента Республики Узбекистан в Республике Каракалпакстан С.Худайбергенов, руководитель Приемной Премьер-министра Республики Узбекистан в Каракалпакстане по рассмотрению обращений предпринимателей Р.Айтмуратов подробно остановились на важнейших аспектах работы по организации диалога с народом.

За первое полугодие этого года в Народную и Виртуальную приемные поступило 33 тысячи 934 обращений, что вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Из 7276 обращений, или 21 процент, решены положительно. Анализ обращений свидетельствует, что наибольший удельный вес приходится на вопросы занятости, кредитования, оказания материальной помощи и выделения пособий, электро-, газоснабжения, медицинского обслуживания.

За этот же период 98 процентов из всего объема поступивших в Приемную Премьер-министра от предпринимательских субъектов, решены положительно.

На мероприятии были широко обсуждены высказанные предложения и рекомендации, подчеркивалась необходимость повышения роли и ответственности депутатов всех уровней в работе с обращениями граждан.

ККИА.

Фото М.Хабибуллаева.