"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Искусство

С ЯРКИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ИЗ ТРАБЗОНА

Турция — страна с прекрасной природой и великолепными архитектурными сооружениями, древними историческими традициями, которая с каждым годом все больше притягивает туристов всего мира.

Она расположена между Западом и Востоком и омывается водами четырех морей — Средиземного, Черного, Эгейского и Мраморного. Турция сочетает в себе культуру и традиции Запада и Востока.

Одним из красивейших городов Турции является Трабзон. Он расположен на берегу Черного моря, в устье реки Мучки, у подножия, покрытого лесами "Колат-Дага". В городе сохранился ряд памятников византийской архитектуры, включая бывший собор Святой Софии, Панагию Хризокефалос, церковь Святой Анны и др.

Именно в этом городе в начале июля прошел XXI Международный Черноморский фестиваль "Черное море". В этом фестивале участвовал творческий коллектив Каракалпакского государственного академического музыкального театра имени Бердаха.

Организаторы мероприятия — Главное управление государственных театров Турции и Государственный театр города Трабзон. А цель проведения данного фестиваля — сделать шаг навстречу будущему сотрудничеству между Национальным театром Турции, Государственным театром города Трабзон и творческими коллективами из разных стран мира.

В рамках фестиваля планируется установление творческих контактов для межкультурного сотрудничества, которое предполагает проведение совместных проектов, обмен опытом между режиссерами, актерами и техническим персоналом. С каждым годом число зрителей и участников фестиваля стремительно возрастает.

На XXI Международный Черноморский театральный фестиваль наш театр представил спектакль "Жамиля" по произведению Ч.Айтматова.

Мы попросили режиссера спектакля Маркабая Усенова рассказать нам о поездке на фестиваль:

— Участие в этом фестивале оставило у нас незабываемые впечатления. Теплый прием и хорошая сценическая организация нашего спектакля позволили артистам свободно играть свои роли и донести до зрителя суть и цель предлагаемого произведения. На сцене Государственного театра города Трабзона наш спектакль "Жамилю" встретили восторженными рукоплесканиями. Стоит отметить, что полному восприятию спектакля помогли подготовленные нами титры. Оказывается, произведения классика мировой литературы Чингиза Айтматова очень хорошо знают и ценят в Турции. Они читали и сейчас продолжают читать и восхищаться его творчеством. Поэтому сюжет "Жамили" был близок и понятен им. Меня удивило, насколько эмоционально зрители восприняли нашу постановку и аплодировали актерам. Особенно тепло они встречали актеров Азиза Назарымбетова, сыгравшего роль главного героя Данияра, и Миригул Мамбетмуратову, сыгравшую роль Жамили.

Мы не ожидали такого приема и гордимся, что наша постановка так тепло была встречена зарубежными зрителями. Конечно, мы имели возможность и ознакомиться со спектаклями театров Анкары, Измира, Стамбула, Трабзона и других. У нас остались хорошие впечатления от спектакля театра Анкары "Наш поэт Юнус", где на сцене играл один-единственный актер, а также спектакль театра Трабзон "Коркыт-ата".

Хочу сказать, что мы были удостоены "Благодарственного письма" от организаторов фестиваля. Участники фестиваля ознакомились со многими достопримечательностями Трабзона. Меня поразила красивая и какая-то неземная природа этого города. Надеемся, что наше совместное творческое сотрудничество будет продолжаться.

Х.ХАЛИЛАЕВА.