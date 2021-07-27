"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Постановление и его исполнение

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН И МОЛОДЕЖИ

В нашей республике успешно реализуются меры по обеспечению занятости молодежи и женщин.

В частности, в Турткульском районе руководители секторов, работая по системе "махаллабай", проводят встречи с женщинами, включенными в "женскую тетрадь", знакомясь с их пожеланиями и планами по организации собственного дела. В нее включены женщины старше 30 лет, нуждающиеся в социальной, правовой и психологической поддержке.

... Жительница МСГ "Шодлик" Айгуль Абдуллаева, состоящая в "женской тетради", при содействии руководителей 2 сектора получила льготный банковский кредит в размере 30 миллионов сумов и приобрела возможность на профессиональной основе заняться своим любимым делом — цветоводством. Она выращивает цветы, а также другие культуры в теплице, трудоустроив трех человек.

На основе программ "Устоз-шогирд" и "1+1" 1263 молодых человека на территории сектора включены в "молодежную тетрадь". К настоящему времени 516 из них трудоустроены. 25 человек обеспечены кредитными средствами на более чем 600 миллионов сумов, 410 молодым людям выделено в целом 125 гектаров земель сельхозназначения...

Д.Абибуллаев,

корреспондент ККИА.