"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Летний отдых

БУДНИ «ТУРАНА»

Уроженец поселка Халкабад, второклассник Шерзод Рафатдинов в этом году приехал в Детский оздоровительный центр "Туран" при Нукусском городском отделе народного образования.

Здесь он обзавелся новыми друзьями и весело проводит летние каникулы. Читает детскую литературу, играет с ребятами в футбол, шахматы и принимает активное участие в спортивных состязаниях, которые проводятся между отрядами.

— В летнем сезоне 2021 года в Детском оздоровительном центре "Туран" за 6 смен запланировано принять на отдых 540 ребят из города Нукуса и районов нашей республики, — говорит директор центра КыдырбайНуратдинов. — В настоящее время у нас отдыхают ребята из четвертойсмены. Это дети из малообеспеченных семей города Нукуса, Чимбайского, Шуманайского, Бозатауского и Кегейлийского районов, а также дети, отдыхающие на платной основе. В нашем центре соблюдаются карантинные меры и за здоровьем детей строго следят врач Гульмира Кадырова и медсестра Гульназ Дарибаева.

Когда в 10 часов утра я прибыла в "Туран", дети заканчивали соревнование "Веселые старты". Каждый будний день ребят насыщен интересными играми, различными конкурсами и состязаниями, где они раскрывают свои возможности и таланты.

Для содержательного времяпрепровождения ребят свой вклад вносят руководители кружков А.Якупова, Т.Дальжанова, А.Рзабекова, преподаватель физического воспитания М.Ембергенов и другие. Ребята под их руководством с удовольствием познают секреты рукоделия, изобразительного искусства, узнают немало интересного об экологии, а также занимаются в кружке "Юный математик" и осваивают несколько видов спорта.

— Мы стараемся чтобы каждый день, проведенный здесь, оставил у них незабываемые впечатления, - говорит старший воспитатель оздоровительного центра ДилбарМайемгенова. -К их услугам здесь бассейн, столовая, где они четыре раза в день питаются, медпункт. Сотрудниками Республиканской детской библиотекой доставлены более 1000 книг, среди которыхдетские книги, сказки народов мира на каракалпакском, узбекском и русском языках.Вечерами ребята принимают участие в конкурсах "Принцесса центра", "Принц центра", "Танцы народов мира", "Уважаем национальные традиции", "Путешествие в мир сказок", а также проводятся различные интеллектуальные игры.

Стоит отметить, что преподаватель каракалпакского языка и литературы столичной школы №40 Д.Майемгенова вот уже в течение 6 лет работает здесь старшим воспитателем. За достойный вклад в воспитание подрастающего поколения в духе любви к родному краю 2 марта 2021 года она была награждена нагрудным знаком "Отличник народного образования Республики Каракалпакстан".

Вот так радостно и содержательно проводят летние дни дети в Детском оздоровительном центре "Туран" города Нукуса.

Х.ХАЛИЛАЕВА.

НА СНИМКE: в летнем оздоровительном цен­тре "Туран".

Фото автора.