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Политика

ПРИЕМ В ЖОКАРГЫ КЕНЕСЕ

19 июля этого года Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакс­тан М.Камалов принял исполнительного директора журнала «Diplomatic World» Барбару Дитрих и менеджера центра «Diplomatic World Institute» Альберто Туркстру.

В ходе встречи руководитель республики проинформировал гостей о результатах социально-экономических реформ, осуществляемых в нашей стране под руководством Президента.

В частности, отмечалось, что был принят ряд важных нормативных документов, на основе которых успешно реализуются меры по устойчивому развитию районов, качественному улучшению жизненных условий населения, ускоренному развитию сельского хозяйства, предпринимательской сферы, туризма, решению экологических проблем региона Приаралья.

Реализация задач, предусмотренных в постановлении главы государства «О комп­лексном социально-экономическом развитии Республики Каракалпакстан» от 11 ноября 2020 года, позволит поднять на новый уровень производственный и инвестиционный потенциал нашей республики, пол­нее совершенствовать социальную и производственную инфраструктуру, надежно обеспечивать занятость граждан.

По инициативе Президента Республики Узбекистан Ш.Мир­зиёева на 75-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в мае текущего года, регион Приаралья специальной резолюцией был объявлен Зоной экологических инноваций и технологий, что стало поистине историческим событием для нас. Резолюция направлена на улучшение экономической и демографической ситуации в Приаралье, восстановление природы края, сохранение и сбережение природных ресурсов, повышение уровня жизни народа.

Гости, выразив признательность за радушный прием, заявили, что высоко ценят ход конкретных мероприятий по устранению негативных последствий высыхания Аральского моря. А также они отметили, что по соглашению с руководством дипломатического представительства Бельгии в Узбекистане, в сентябре 2021 года планируется выпуск специального номера журнала, посвященного 30-летию независимости нашей страны, где, в том числе, будет освещаться деятельность по превращению региона Приаралья в зону экологических инноваций и технологий, развитию туризма в Каракалпакстане, привлечению в республику иностранных инвестиций, развитию энергетической сферы и другие.

Журнал «Diplomatic World» широко освещает вопросы политической, дипломатической, финансовой, культурной жизней, а также искусства и бизнеса. Журнал распространяется среди депутатов Европарламента, руководства Европейского Союза, представителей предпринимательских структур и дипломатического корпуса, международных организаций, аккредитованных в Брюсселе.

На встрече состоялся обмен мнениями по дальнейшему углублению и развитию сотрудничества.

В ходе поездки зарубежные гости также посетили музей имени И.В.Савицкого, побывали в Муйнакском районе.

Пресс-служба Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан