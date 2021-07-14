ВЫЯВЛЕНЫ КОНТРАБАНДНЫЕ ТОВАРЫ
При проведении в установленном порядке таможенного досмотра прибывшего из соседних государств грузового автомобиля "DAF" на таможенном посту "Даутата" были обнаружены контрабандно ввозимые товары.
Так, в машине находились неуказанные в грузовой таможенной декларации пластиковые трубы, общая стоимость которых, по предварительным оценкам, составляет почти 700 миллионов сумов. Незаконно провозимые товары приняты на временное хранение.
По данному факту ведутся следственные действия.
ККИА