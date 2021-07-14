Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 07:18:23, 14.07.2021
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Таможенная служба

ВЫЯВЛЕНЫ КОНТРАБАНДНЫЕ ТОВАРЫ

При проведении в установленном порядке таможенного досмотра прибывшего из соседних государств грузового  автомобиля  "DAF"  на  таможенном посту "Даутата" были обнаружены контрабандно ввозимые товары.

Так, в машине находились неуказанные в грузовой таможенной декларации пластиковые трубы, общая стоимость которых, по предварительным оценкам, составляет почти 700 миллионов сумов. Незаконно провозимые товары приняты на временное хранение.

По данному факту ведутся следственные действия.

ККИА

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Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
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