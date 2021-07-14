"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА" Таможенная служба ВЫЯВЛЕНЫ КОНТРАБАНДНЫЕ ТОВАРЫ При проведении в установленном порядке таможенного досмотра прибывшего из соседних государств грузового автомобиля "DAF" на таможенном посту "Даутата" были обнаружены контрабандно ввозимые товары. Так, в машине находились неуказанные в грузовой таможенной декларации пластиковые трубы, общая стоимость которых, по предварительным оценкам, составляет почти 700 миллионов сумов. Незаконно провозимые товары приняты на временное хранение. По данному факту ведутся следственные действия. ККИА Сәне: 14.07.2021 07:08:59 2 мәрте оқылды