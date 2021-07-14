"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Диалог с народом

КАЖДОЕ ОБРАЩЕНИЕ НА КОНТРОЛЕ

... В Народную приемную Президента Республики Узбекистан в Канлыкульском районе Республики Каракалпакстан поступило обращение от жительницы аула "Кыят" сельского схода граждан "Маденият" Светланы Карабаевой о трудностях с обеспечением питьевой водой.



Вскоре после обращения и консультации с соответствующими специалистами, были начаты работы по прокладке водопроводной сети протяженностью 1,7 километра, сметная стоимость которых составляет 276 миллионов сумов. После завершения строительства объекта 22 семьи получат возможность пользоваться чистой питьевой водой.

— В целом с начала года от граждан поступило 178 обращений, — говорит ведущий специалист Канлыкульской районной Народной приемной Рашид Есемуратов. — На сегодняшний день положительное решение нашли 70 обращений, по 51 обращению дана квалифицированная правовая консультация.

В частности, Тазахан Утемуратова из поселкового схода граждан "Канлыкуль" обратилась с просьбой о трудоустройстве, так как в течение длительного времени не может найти работу. Её обращение решено положительно и с января текущего года она работает в районном Управлении благоустройства. Житель махаллинского схода граждан "Маденият" Амангельды Хамраев в ноябре 2020 года заключил договор с районным филиалом Народного банка о предоставлении кредита, представил все необходимые документы. Однако, из-за нерешенности вопроса гражданин вынужден был обратиться в Народную приемную. В результате в феврале этого года ему выделен кредит в размере 30 миллионов сумов.

25 обращений, решение которых требуют определенного времени, взяты на контроль, 27 авторам обращений соответствующими специалистами даны разъяснения.

Д.Абибуллаев,

корреспондент ККИА.