"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Постановление и его исполнение

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ — ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Указ Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева "Об организационных мерах по внедрению системы оценки уровня физической подготовки населения" от 16 июня 2021 года имеет очень важное значение для развития массовой физической культуры, а также популяризации спорта, выявления и стимулирования физических способностей населения, профилактики вредных привычек и различных заболеваний, формирования навыков здорового образа жизни, обеспечения исполнения Государственной программы по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения.

Проведение спортивных испытаний и система их оценки определяют физическую подготовку населения в возрасте от семи до семидесяти лет и старше на специальной и добровольной основе. Спортивные испытания состоят из 15 видов, включая бег на длинные и короткие дистанции, плавание, подтягивание на турнике, метание снарядов и другие упражнения, в зависимости от степени и уровня их сложности.

Их участникам присваиваются спортивные разряды и звания в зависимости от занимаемого места и уровня в 11 возрастных категориях.

Укрепление и развитие у молодежи таких качеств, как сила воли, уверенность в собственных силах и возможностях, патриотизм, смелость, подготовка физически крепкого и высокоинтеллектуального резерва кадров, способного достойно защитить честь страны способствует развитию оздоровления населения, в том числе в отдаленных селах, аулах, махаллях.

Исходя из вышеуказанного, важно отметить, что пропаганда здорового образа жизни начинается со школьной скамьи и подобные занятия надо внедрять в учебные программы, включая и внеклассные занятия, например: "Олимпийский час" или "День Олимпийских Игр", ознакомление школьников с целями и задачами современных Олимпийских Игр, пропагандируя спортивные соревнования и пробуждая интерес к физической культуре и спорту.

С.Сатбаев,

ассистент-преподаватель Нукусcкого филиала УзГУФКС.