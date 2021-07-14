"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Постановление и его исполнение

БУДУТ СОЗДАНЫ ЦЕНТРЫ ПО ОКАЗАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

Президентом Республики Узбекистана подписано постановление "О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности по оказанию юридических услуг государственным органам и организациям" от 29 июня 2021 года.

Согласно документу с 1 октября 2021 года: во всех районах (городах) республики создаются Центры по оказанию юридических услуг при Министерстве юстиции Республики Каракалпакстан, управлениях юстиции областей и г. Ташкента (далее — Центры); сокращается 1 182 штатные единицы юридических служб в районных (городских) подразделениях отдельных государственных органов и организаций, финансируемых из государственного бюджета. За счет высвобождаемых штатных единиц выделяется 1 056 штатных единиц для организации деятельности Центров; поэтапно внедряется электронная система "Е-huquqshunos", позволяющая осуществлять сбор, обработку, анализ всех данных, связанных с предоставлением юридических услуг государственным организациям и осуществлять данные процессы полностью в электронном виде.

Кроме того, утвержден Перечень районных (городских) подразделений государственных организаций, которым оказываются юридические услуги Центрами; Положение о Центрах; "Дорожная карта" по созданию Центров и обеспечению их деятельности.

Центры осуществляют деятельность в качестве структурного подразделения без статуса юридического лица при Министерстве юстиции Республики Каракалпакстан, управлениях юстиции областей и г.Ташкента и подотчетны им.

Основными направлениями деятельности Центров являются: правовое обеспечение деятельности государственных организаций, которым оказываются юридические услуги, и оказание им качественной и квалифицированной юридической помощи; повышение правовой грамотности и правовой культуры работников государственных организаций; обеспечение своевременной, всесторонней и эффективной защиты имущественных и других прав и законных интересов государственных организаций, а также законности, всесторонней тщательности и качества принимаемых ими актов.

В Центрах учреждаются штатные единицы начальника Центра и главного юрисконсульта. В них могут работать лица, имеющие высшее юридическое образование либо окончившие курсы переподготовки по юридической специальности в Центре профессионального обучения юридических кадров по международным стандартам при ТГЮУ и получившие диплом установленного образца. На должность начальника назначается лицо, имеющее стаж работы по юридической специальности не менее двух лет.

Работники Центров по статусу и условиям оплаты труда приравниваются к работникам районных (городских) отделов юстиции, на них распространяется порядок присвоения классных чинов, выплаты надбавок за выслугу лет, установленных для работников органов юстиции.

Лицо, имеющее трудовой стаж не менее 3-х лет в качестве работника Центра, имеет право участвовать в квалификационном экзамене в качестве претендента на получение лицензии на присвоение статуса адвоката без прохождения стажировки в адвокатском формировании, а также сдавать квалификационный экзамен после прохождения стажировки, продолжительностью 6 месяцев, в нотариальной конторе.

Работникам Центров предоставляется право участвовать в судебных процессах в качестве представителя организаций, которым оказываются юридические услуги.

Центрам также предоставляется право оказывать юридические услуги на платной основе другим юридическим лицам, не оказывая влияния на свою основную деятельность и не допуская конфликта интересов. Порядок их оказания определяется Ми­нистерством юстиции. Средства, поступившие от платных услуг, направляются во внебюджетный Фонд развития органов и учреждений юстиции.

Меры по предотвращению и устранению конфликта интересов между государственными организациями района (города) и Центрами в рамках оказания юридических услуг осуществляются Министерством юстиции в соответствии с актами законодательства.

Б.Сейтназаров,

ведущий консультант отдела юстиции города Нукуса.