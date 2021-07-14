"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Будни районов

ЖИЗНЬ МЕНЯЕТСЯ НА ГЛАЗАХ

Начать бизнес с нуля и получить поддержку, стать фермером, заняться возрождением ремесел и приобщить к творчеству односельчан — просто, если от мечтаний переходишь к действиям. Это по себе знают жители Бозатауского района, которые уверены, что все перемены к лучшему.

Нуратдин Бекмуратов еще недавно искал работу, уезжать в ее поисках из родного дома не хотел. Когда предложили взять небольшой надел в фермерском хозяйстве "Азамат Кыпшак", что в сельском сходе граждан "Еркиндарья", отказываться не стал. Всей семьей привели выделенный участок в порядок, высадили на нем овощные культуры. Вместе с Нуратдином к работе на земле подключились еще 9 молодых людей. Опытные фермеры, взявшие их под свое крыло, готовы помочь и словом, и делом.

Жительница этого же схода граждан Зияда Примбетова давно на пенсии. Об отдыхе женщина и не думала, самое время реализоваться, считает Зияда-апа. С детства обученная плетению циновок из камыша, изготовлению стеганых одеял и традиционной вышивки, она обучает ремеслу сельских женщин. Заказы есть всегда, а на экологически чистую продукцию, коими являются циновки, летом спрос увеличивается в несколько раз. Соседки приводят в мастерскую дочерей и невесток, работы в ней хватит всем.

В обществе с ограниченной ответственностью "Boz-tex" тоже дают знания и навыки. Текстильное предприятие помогает их обрести жительницам, включенным в "женскую" и "молодежную" тетради. Отучившись, они получают сертификаты на занятие индивидуальной деятельностью, а еще — современные швейные машинки.

Представители третьего сектора держат ситуацию с такими женщинами под контролем, стараются не выпускать из поля зрения и тех, кто уже исключен из списка. Кстати сказать, "Boz-tex" не только проводит мастер-классы, но и конкурсы для девушек. В одном из таких, под названием "Умелые ручки", приняли участие юные мастерицы, предложившие свои идеи по дизайну одежды. Три участницы, отмеченные жюри, как победительницы, получили в качестве приза швейные машины.

— Это возможность попробовать себя в новом качестве. Я давно мечтала шить молодежную одежду, теперь смогу этим заняться, — говорит Захира Дарьябаева. — Впрочем, каждый мой ровесник сегодня может исполнить мечту. Многие из них это уже сделали.

В том, что юноши и девушки реализуют себя в самых различных направлениях, убедились участники фестиваля "Голос молодежи", который начался в регионе с Бозатауского района. Мунира Калбаева — поэтесса. Девушка заочно учится на журналистку в КГУ имени Бердаха, а творчество совмещает с работой в районном отделе по поддержке махалли и семьи.

— Когда общаюсь с молодыми людьми, всегда убеждаю их: у вас все получится. Быть востребованным можно и здесь, в родном ауле, главное, найти себя, — считает она. — И ставлю в пример тех, кто уже добился успеха.

Мунира считает, что поддерживать любые начинания нужно как можно раньше, тогда двигаться к заветной цели будет намного легче.

Бейбарс Алламуратов в этом году закончил первый класс. По состоянию здоровья мальчик находится на домашнем обучении, его мечта — стать профессиональным шахматистом. Исполнить ее ребенку помогают наставники, а представители районного отдела народного образования часто навещают семью, чтобы узнать, в чем она нуждается.

Что такое настоящая забота ощутила на себе и жительница аула "Кок су" Шаригуль Турданова. Ее дом давно нуждался в ремонте, но средств на него у семьи не было. Помощь пришла, когда женщина рассказала о своей проблеме представителям рабочей группы Совета Министров Республики Каракалпакстан. Руководитель третьего сектора Р.Турганбаев заверил Шаригуль-апу, что проблема будет решена. Сегодня у сельчанки нет повода для беспокойства, ее дом после ремонта выглядит как новенький!

Известный каракалпакский писатель и журналист Бисенбай Бекмуратов считает, что школа есть начало всех начал, ведь именно в ней закладывают фундамент знаний маленьких граждан страны. Приобщить ребят к чтению, в наше время непросто. Но у школьников всегда должен быть выбор, какие книги читать. Двум районным школам писатель передал свыше 210 изданий, большая часть из которых — художественная литература.

Традицией стало проведение в районе книжных ярмарок. Они проходят в учебных заведениях и на открытых площадках, но главное, многие сельчане уходят с нее с книжными новинками.

Шахноза Жалгасбаева окончила школу с золотой медалью. Вместе с ней медали высшей пробы за отличную учебу получили еще 5 выпускниц школ района.

— В будущем, после окончания учебы в вузе, обязательно вернусь домой. Для меня важно быть там, где я родилась и выросла, где получила первые знания. Делиться ими со своими земляками, считаю своим долгом, — говорит Ш.Жалгасбаева.

А.Аминова