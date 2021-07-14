"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Гидрометеослужба

В РАЗРЕЗЕ АНОМАЛЬНОЙ ПОГОДЫ

В последние дни в нашей республике наблюдалась аномальная жара. Всем известно, что месяц июль обычно бывает очень жарким. Но температура воздуха в эти дни доходило до плюс 450С. Понятно, что жителям столицы и районов такая погода доставляет некоторые неудобства. В первую очередь, это может отрицательно сказаться на здоровье населения, животного и растительного мира.

Если обратиться к данным Каракалпакского республиканского управления метеорологии, то можно увидеть, что подобная погода наблюдалась в нашей республике в конце июня и в начале июля 2017 года. А в 2018 году точно такая же погода началась после 6 июля и продолжалась до 13 июля.

Какая же погода ожидает нас в ближайшие дни? Об этом, а также о сегодняшней ситуации рассказывает инженер-синоптик управления Ринат СУЛТАШОВ:

— Как известно, географически мы расположены на резко-континентальной территории. Это означает тип климата умеренных широт, характерный для внутренних районов материков, изолированных от мирового океана и находящихся под воздействием областей высокого давления.

На основании научно-исследовательских работ ученых, в настоящее время на планете идет процесс изменения климата. Это характеризуется тем, что в последнее время мы сталкиваемся с неожиданными природными явлениями. Наличие такой погоды объясняется и из-за высыхания Аральского моря. Потому что в воздух поднимаются пыль и соль. С начала весны нынешнего года у нас стояла непривычная для нас погода. Всем извест­но, что из-за этого пострадали некоторые виды фруктов и овощей, произошли изменения в вегетационном периоде. Раньше летом стояла постоянная жаркая погода, но в последнее она стала меняться. То же самое происходит и с зимней погодой. А что касается сегодняшней, то она превышает климатические нормы и в итоге возникает аномальная температура, которая достигала 40-45 0 С выше нуля.

Каждый день до 11:00 часов мы даем прогноз погоды местному телевидению, радио и МЧС. Конечно, при предоставлении прогноза мы опираемся не только на наши данные, но и сведения Всемирной метеорологической организации.

Для того, чтобы подготовить прогноз погоды, сначала мы собираем все данные районных гидрометеорологических станций Каракалпакстана, потом их отправляем в Узгидрометцентр при Кабинете Министров Республики Узбекистан. Там составляют синоптические карты, по которым мы составляем прогноз погоды на неделю по Республике Каракал­пакстан.

Следует отметить, что к концу первой декады июля уровень жары спадет, но потом прогнозируется небольшое повышение температуры.Но аномальной температуры уже не ожидается. И все-таки просим жителей республики соблюдать все меры предосторожности.

Х.Халилаева