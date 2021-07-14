"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Экология

СОХРАНЯТЬ И ПРИУМНОЖАТЬ УНИКАЛЬНЫЕ ФЛОРУ И ФАУНУ

Два года назад на 781 км магистральной трассы А-380 в разгар дня был сбит краснокнижный бухарский олень, который обитает недалеко от места происшествия в тугаях Нижнеамударьинского государственного биосферного резервата.

Это один из редчайших случаев подобного происшествия, ведь условия биорезервата для оленя более подходящие, чем пустынная часть дороги. Что заставило оленя выйти из привычной комфортной зоны и оказаться в такой ситуации — вопрос сложный и, одновременно, тревожный.

Нижне-Амударьинский государственный биосферный резерват — это один из двух биосферных резерватов Узбекистана, призванный сохранять популяцию исчезающего вида бухарского оленя, в целом биоценозы тугайных лесов и самих уникальных пойменных тугаев, протянувшихся вдоль Амударьи. Биорезерваты, также как и заповедники, явятся эталонами естественных экосистем и полигонами для изучения природных процессов. Создан он был в 2011 году на базе заповедника Бадай-Тугай, который был организован в 1971 году. Его необходимость была связана с интенсивной эксплуатацией лесных массивов, их вырубкой, а также с целью расширения посевов риса. К 60-70 годам минувшего столетия это привело к значительному сокращению площади тугаев в низовьях Амударьи и к ухудшению мест обитания животных, в частности, к сокращению видового разнообразия растений и животных.

Территория биорезервата сегодня составляет около 68,8 тысячи га, располагаясь на территориях Берунийского, Караузякского и Амударьинского районов. Ценен биорезерват, в первую очередь, своими тугаями, древесно-кустарниковыми зарослями вблизи Амударьи. Таких тугаев еще сто лет назад было в 10 раз больше, но изменение гидрорежима Амударьи постепенно способствовали их сокращению.

Заповедник ценен своим разнообразием флоры, которые создают эту среду для обитания многочисленных животных, птиц. К особо ценным видам флоры относятся эриантус краснеющий, тюльпан Бузе, ива Вильгельмса, являющаяся важным элементом тугайной растительности, эндемиком, Смирновия туркестанская — эндемик Каракумов и Кызылкумов, а распространенным видом и самым важным — турангыл или тополь сизолистный. Это дерево не только создает основную зеленую массу тугая, но и служит кормом для животных.

Славится биорезерват разнообразием птиц, рыб и насекомых. В заповеднике обитает не менее 16 видов млекопитающих, встречается множество видов птиц, несколько видов пресмыкающихся, свыше 20 видов рыб. Кабан, заяц-толай, лиса, шакал, камышовый кот, барсук, перевязка, хивинский фазан, рябки, цапли, много видов водоплавающих и околоводных птиц, полозы, хентаусская круглоголовка и другие ящерицы основные виды заповедной фауны. 30 видов позвоночных, обитающих здесь, занесены в Красную книгу Узбекистана, из которых 14 видов птиц, 10-рыб, 4 -млекопитающих и 2 -рептилии. В том числе и здесь обитал главный хищник тугаев туранский тигр, который несколько десятилетий назад был истреблен и занесен в "Черную книгу Узбекистана".

— Для сохранения биоразнообразия резервата необходимо регулярное восстановление и возобновление тугаев, которое еще в 1960-е годы было возможным из-за разливов Амударьи во время паводков, — говорит эколог биорезервата Б.Камалов. — Сегодня из-за изменения гидрорежима реки эти процессы не наблюдаются. После создания еще заповедника здесь была создана искусственная система подача воды через канал для ирригации, который и сегодня используется.

Процессы опустынивания на территории заповедной зоны биорезервата продолжаются, они заметны невооруженным взглядом. На туристической тропе к Амударье проходишь через длинную полосу высохшей растительности, куда вода в весенний период не доходит вот уже несколько лет. А ведь полоса может углубиться и дальше, уменьшая ареал обитания животных.

— Сегодня ведется работа по реконструкции канала "Саукымярган", — говорит директор биорезервата А.Маткаримов. — Из 12 км общей протяженности канала реконструкции подвергнутся 9,3 км, доведя пропускную способность канала до 5 кубических метров в секунду. После реконструкции канал позволит орошать отдаленные участки резервата общей площадью более 3,5 тысяч га. Это улучшит работу по искусственному орошению для возобновления тугаев. То, что олени выходят из мест своего привычного обитания, говорит в том числе и о том, что сокращается их ареал обитания.

Высохшие деревья и растительность на территории резервата — это и опасность пожара, особенно в летнее жаркое время, отмечает А.Маткаримов, а участившиеся случаи молний и гроз в этот период — двойная опасность. Ведь мы помним пожар в заказнике Судочье несколько лет назад, который сжег прибрежную полосу на северо-западной его части. Поэтому инспекторы скрупулезно наблюдают за своими территориями. Так, в мае нынешнего года заметили и предотвратили пожар в экономической зоне вблизи территорий Назархан-тугая, части биорезервата. Оперативные действия инспектора не допустили распространения пожара на заповедную территорию. А в случае пожара на заповедной территории наготове средства противопожарной безопасности.

Зачастую в отношении с природой имеет место не только человеческая безответственность, но и равнодушие, что приводит к ее постепенному уничтожению, последствия которых весьма непредсказуемые. Так, в биорезервате инспекторы регулярно обнаруживают нарушителей режима, среди них много лесорубов. По итогам прошлого года было зарегистрировано 18 случаев нарушений, а с начала этого — уже 16. Администрация и коллектив биорезервата озабочены таким равнодушием людей, хотя сама структура биорезервата предполагает совместные действия с жителями экономической зоны.

Как отметил А.Маткаримов, еще одна угроза для тугайных лесов — это соседство с крупными цементными заводами республики, выбросы которых могут способствовать деградации почв близлежащего природоохранного объекта. Ежегодно лабораторией Комитета Республики Каракалпакстан по экологии и охране окружающей среды проводится забор поч­вы резервата. Результаты прошлогоднего исследования почвы не подтвердили влияние деятельности промышленных объектов на почву, что, впрочем, не отменяет обеспокоенность коллектива.

А сегодня перед коллективом стоит задача по организации туристических маршрутов по природоохранной территории и по археологическим памятникам, расположенным на его территории, в целом, сохранению и приумножению уникальных представителей флоры и фауны нашей республики. Ведется строительство визит-центра для туристов, где будет размещен музей и другие помещения для приема туристов иностранных и местных. Знакомство с биорезерватом особенно важно для подрастающего поколения, которое должно понимать важность сохранения такого природного объекта для их будущего и экологического равновесия в мире, где есть место не только человеку, но и всему живому.

И.ПЕТРУШИНА.

Фото М.Хабибуллаева.