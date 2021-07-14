"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Будни районов

УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ

Инициативы будут поддержаны — жители Караузякского района знают, что сегодня многим их мечтам суждено сбыться.

Сидеть без работы и ждать, пока она сама найдет их, сельчане не привыкли. Возможностей реализовать себя много, главное — начать действовать и тогда все обязательно получится.

Жеткербай Нысанбаев один из тех, кто был включен в "молодежную тетрадь". Парень планировал заняться бизнесом, создать небольшое производство в своей махалле. Представители второго сектора, куда Жеткербай пришел со своей идеей, молодого человека выслушали и обещали помочь. Вскоре был получен льготный кредит, который начинающий предприниматель вложил в открытие цеха по выпуску хозяйственного мыла. Работу в нем нашли несколько его односельчан.

В фермерское хозяйство "Калим Бекполат" привозят журналистов и школьников. Два года назад при хозяйстве построили теплицу на основе гидропоники, высадили помидоры.

— Проценты по кредиту выплачиваем в срок, спрос на сельскохозяйственную продукцию есть всегда. Реализуем ее на районном дехканском рынке. — говорит руководитель фермерского хозяйства "Калим Бекполат" А.Узакбаев.

Есть теперь стабильные доходы и у 60 сельских семей, которые занялись птицеводством. Все они были включены в "...тетради", каждой из таких семей передали по 20 голов кур. А 130 сельчанкам из "женской тетради" — несколько голов мелкого рогатого скота. Такую поддержку жители района считают своеобразным стартовым капиталом, который в их положении играют большую роль.

Возможность начать свое дело появилось и у 11 жительниц района, которые прошли курсы переобучения и получили соответствующий сертификат. Все они планируют получить льготный кредит и открыть в своих сходах граждан швейные цеха.

Будет куда направить силы и задор молодым людям, готовым работать на земле. Выросшие в сельской местности, они знают толк в выращивании сельскохозяйственной продукции. Получить наделы можно на высвободившихся от посева колосовых 430 с лишним гектарах. Молодые люди надеются на добрый урожай бахчевых и бобовых культур, поддержку фермеров, которые станут делиться с ними знаниями и опытом.

Не останутся без овощей и фруктов и жители нескольких махаллей, столкнувшихся с проблемой с поливной воды на своих приусадебных участках. Помощь подоспела вовремя — 100 семьям из 4 сельских сходов граждан при содействии районной прокуратуры установили подземные краны для воды.

Развивать способности и навыки можно, не только занимаясь предпринимательством или земледелием. В районе созданы все условия для творческих личностей, чей талант не остается незамеченным. Хурзада Абдибаева учится в Детской школе музыки и искусства №16 Караузякского района. Девушка исполняет народные песни, виртуозно владеет дутаром. Участвуя в Фестивале молодежи, который прошел в Бозатауском районе, она занялся первое место в номинации "Хурлиман кызбаксы урпаклары". Мечта Хурзады в том, чтобы как можно больше людей узнали об искусстве бахши. Древнее и вечно молодое, оно является своеобразной визитной карточкой северного региона.

Для Рысгуль Туреевой особое значение имеет занятие спортом. У женщины проблемы со зрением, она имеет инвалидность. Игра в шахматы изменила ее жизнь, сделала ее ярче и интереснее. Участница спортивных состязаний, проводимых среди лиц с ограниченными возможностями, она не раз становилась победительницей.

— В нашем районе развитию спорта уделяют большое внимание. Ребята с удовольствием приходят в секции, приобщают к спорту своих родителей. Спортивные праздники проводятся каждый месяц, их организаторами выступает местная администрация, различные организации, — рассказы­вает Р.Туреева.

Есть в районе и своя звездная команда — мальчишки, играющие в гандбол. С республиканских соревнований, проходивших в Нукусе в начале июня, они вернулись победителями. Большинство из ребят уже определились со своим будущим, связать его они собираются с профессиональным спортом.

Изменения, происходящие в районе, каждый житель ощущает на себе — они коснулись всех сфер, но это только начало, уверены сельчане.

А.Аминова