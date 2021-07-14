"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Аграрная сфера

ВОДОСБЕРЕЖАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ — В ПРАКТИКУ

В соответствии с прогнозными показателями, утвержденными постановлением Президента Республики Узбе­кистан "О мерах по дальнейшему ускорению организации внедрения водосберегающих технологий в сельском хозяйстве" от 11 декабря 2020 года, по Республике Каракалпакстан в 2021 году на 7323 гектарах орошаемых земель, в том числе, 5550 гектарах хлопковых полей, 440 гектарах садов, 333 гектарах виноградников и 1000 гектарах других культур, предусмотрено внедрение технологии капельного орошения, на 100 гектарах хлопчатника — технологии дискретного орошения.

Во исполнение вышеупомянутого постановления между выразившими желание внедрить водосбережающие технологии сельхозпроизводителями и предприятиями-подрядчиками заключены соответствующие соглашения.

За счет кредитных средств банков и собственных средств инициаторов проектов профинансированы мероприятия по внедрению водосбережающих технологий на 9896 гектарах хлопковых полей, 620 гектарах садов и виноградников и в настоящее время идет процесс их воплощения в жизнь.

На сегодняшний день на 12 гектарах хлопчатника внедрены технологии дискретного орошения, 25 гектарах — дождевого орошения.

В целях широкого ознакомления с ходом работы в данном направлении, устранения имеющихся проблем и недостатков, предоставления консультаций и рекомендаций фермерам и специалистам водного хозяйства недавно были организованы двухдневные показательные семинары.

В мероприятиях приняли участие заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан Ш.Ганиев, министр водного хозяйства Ш.Хамраев, руководители секторов, представители водохозяйственных организаций и организаций водопользователей, руководители фермерских хозяйств, ученые.

В Ходжейлийском районе ведущие семинара во главе с Ш.Ганиевым осмотрели используемые местными водниками средства труда, акцентировали внимание на наиболее острых проблемах в оросительный период, дали конкретные рекомендации по эффективной организации орошения.

Было подчеркнуто, что на фоне часто наблюдаемого в последнее время водного дефицита, единственным действенным путем преодоления его последствий является широкое внедрение водосберегающих технологий.

— На семинаре организациям-водопользователям даны поручения по дальнейшему совершенствованию своей работы, — говорит начальник Шуманайского районного отдела мелиорации М.Жиемуратов. — Рассмотрены вопросы увеличения числа специалистов водного хозяйства, материального стимулирования их труда.

Участники семинара получили ответы на многочисленные интересующие их вопросы.

ККИА